Luis “Mago” Jiménez habló de la complicada relación con su padre en “Mundos Opuestos”

“Nunca tuvimos como un lazo muy fuerte”, afirmó el ex futbolista en el reality de Canal 13.

Hace 1 Hs

Luis “Mago” Jiménez abrió su corazón y en Mundos Opuestos habló de la “extraña” relación que mantiene con su padre. En el adelanto que se emitirá esta noche en Canal 13, el ex futbolista compartió con la influencer cómo ha sido su vínculo familiar.

“Pero a mi viejo hace tiempo que no lo veo… no sé, tenemos como una relación rara. Nunca tuvimos como un lazo muy fuerte”, afirmó. Y agregó: “Me pasa algo heavy, porque no lo he disfrutado tanto. Mi viejo ha estado en coma como tres veces. Ha tenido problemas de salud. Tuvo un émbolo, le perforó el pulmón, se tuvo que hacer un trasplante, un montón de cosas”.

Disley Ramos se desahoga sobre su relación con Jiménez

Más adelante, el adelanto muestra a Disley Ramos conversando con Nacha Michelson, donde revela que está cansada de contenerse para no incomodar a su pareja:

“Lo que sí siento, es que a él le expreso poco como molestias, porque lo intento cuidar muchas veces… de repente llega con una energía media rara y me mamo todo eso”.

Ramos explicó que muchas veces guarda sus sentimientos: “Hay veces en que no logro nunca sacar, nunca botar. Me quedo con todo eso, al final pasa el tiempo y en qué momento boto yo”.

La influencer aseguró que busca un cambio en su manera de comunicarse: “No me quiero guardar más las cosas. Si algo me molesta, decirlo; si algo me hace sentir mal, decírselo. Siento que he estado muy contenida y, al final, eso lo hago por cuidarlo a él, porque no quiero hablarle de un tema que le incomode y es un punto en que colapsa”.

Finalmente, reflexionó sobre su relación con Jiménez: “Y no pedirle tantas disculpas. Siento que le he pedido muchas disculpas por cosas pequeñas que le he dicho, y en realidad no po, son sentimientos”, cerró.

