¡Giro en el rating! “Fiebre de Baile” sorprendió en su segundo capítulo y superó a su competencia

El programa, conducido por Diana Bolocco, presentó una gala especial titulada “bailar bajo la lluvia”.

El segundo capítulo del estelar de entretención “Fiebre de Baile” volvió a imponerse en el rating prime, dejando atrás nuevamente a su competencia Mundos Opuestos.

El programa, conducido por Diana Bolocco, presentó un capítulo especial titulado “bailar bajo la lluvia”, alcanzando un pico de audiencia de 822.100 personas y un promedio de 650.928 espectadores.

Durante el mismo bloque horario, de 22.25 a 00.25 horas, los demás canales registraron los siguientes números:

Mega: 564.006 personas

Canal 13: 426.611 personas

TVN: 234.575 personas

Con estos resultados, Fiebre de Baile reafirma su liderazgo en la franja prime, consolidándose como uno de los estelares más vistos de la televisión abierta.

