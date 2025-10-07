Secciones
Cony Capelli rompió en llanto tras un fuerte comentario de Vasco Moulian en “Fiebre de Baile”

El jurado del concurso de CHV cuestionó el desempeño de la participante y se desató un explosivo cruce.

Cony Capelli rompió en llanto tras un fuerte comentario de Vasco Moulian en "Fiebre de Baile".
Hace 2 Hs

Jennifer Galvarini salió en defensa de su ex compañera de encierro, Constanza Capelli, luego de que esta fuera duramente criticada por Vasco Moulian durante la segunda gala de “Fiebre de Baile”.

El episodio ocurrió en la emisión del lunes, cuando Moulian, jurado del espacio de Chilevisión, evaluó negativamente la presentación de Capelli, provocando que la bailarina rompiera en llanto frente a cámaras.

El increíble rating que logró el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión: ¿superó a Mega?

El increíble rating que logró el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión: ¿superó a Mega?

Durante la crítica, el comentarista apuntó que la participante “se perdió de las cámaras” durante su baile, algo que Capelli justificó señalando que la lluvia dificultó la visibilidad en el set.

Escándalo en “Fiebre de Baile”: explosivo cruce entre Capelli y Vasco 

Ante esa explicación, la animadora del programa, Diana Bolocco, le consultó al jurado qué le había parecido la rutina, a lo que Moulian respondió sin filtros: “Penca. Pucha, fome. Disculpen, la expresión, es la peor”, expresó, generando desaprobación entre el público presente.

Sus dichos no solo provocaron la molestia de los televidentes, sino también la reacción de otras concursantes, como Faloon Larraguibel, quien cuestionó el tono de sus palabras.

Tras la polémica, Vasco Moulian terminó ofreciendo disculpas, intentando calmar las críticas que se desataron en redes y en el propio estudio.

Por su parte, La Pincoya utilizó sus redes para manifestar apoyo a Capelli, defendiendo su desempeño y destacando la presión que enfrentan los concursantes en vivo.

Temas Santiago de ChileChiletelevisión chilenaFiebre de BaileChilevisión
