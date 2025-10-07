Chile renueva su sistema de placas patentes: nuevos formatos y una versión verde para autos eléctricos

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) dio a conocer los detalles del nuevo sistema de placas patentes que comenzará a aplicarse próximamente en Chile, marcando el fin del modelo vigente desde 2007.
El cambio dejará atrás el actual formato de cuatro letras -sin vocales- y dos números, esquema que originalmente se proyectaba hasta 2045.
Con la modificación, las matrículas de vehículos de cuatro o más ruedas incorporarán cinco letras y un dígito, mientras que los vehículos de dos o tres ruedas tendrán cuatro letras y un dígito. El diseño mantendrá el tradicional color negro sobre fondo blanco.
“Patentes verdes” para vehículos eléctricos e híbridos
Una de las principales novedades será la incorporación de patentes verdes, que se aplicarán de manera obligatoria a todos los vehículos eléctricos o híbridos con recarga exterior comercializados una vez que el decreto entre en vigencia.
La iniciativa busca facilitar la identificación y el rescate de este tipo de vehículos en situaciones de emergencia, siguiendo las recomendaciones de Bomberos y de la industria automotriz. Pese al nuevo color de fondo, las letras y números continuarán siendo negros.
Cabe destacar que el uso de la placa verde será obligatorio solo para los nuevos vehículos, mientras que quienes ya poseen un automóvil eléctrico podrán realizar el cambio de forma voluntaria en el Registro Civil.
Plazos e implementación de las nuevas patentes
Una vez que la actualización del Decreto Supremo N°53 sea publicada en el Diario Oficial, se abrirá un plazo de 180 días (seis meses) para su implementación y entrega de las nuevas placas. Las primeras combinaciones proyectadas para el inicio del sistema serán “BBBBB-0” para autos y “BBBB-0” para motocicletas.