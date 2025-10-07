Chile renueva su sistema de placas patentes: nuevos formatos y una versión verde para autos eléctricos

Plazos e implementación de las nuevas patentes

Una vez que la actualización del Decreto Supremo N°53 sea publicada en el Diario Oficial, se abrirá un plazo de 180 días (seis meses) para su implementación y entrega de las nuevas placas. Las primeras combinaciones proyectadas para el inicio del sistema serán “BBBBB-0” para autos y “BBBB-0” para motocicletas.