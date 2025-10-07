Secciones
Mundo

Chile renueva su sistema de placas patentes: nuevos formatos y una versión verde para autos eléctricos

La modificación dejará atrás el actual formato de cuatro letras -sin vocales- y dos números, esquema que originalmente se proyectaba hasta 2045.

Chile renueva su sistema de patentes. Chile renueva su sistema de patentes.
Hace 3 Hs

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) dio a conocer los detalles del nuevo sistema de placas patentes que comenzará a aplicarse próximamente en Chile, marcando el fin del modelo vigente desde 2007.

El cambio dejará atrás el actual formato de cuatro letras -sin vocales- y dos números, esquema que originalmente se proyectaba hasta 2045. 

Con la modificación, las matrículas de vehículos de cuatro o más ruedas incorporarán cinco letras y un dígito, mientras que los vehículos de dos o tres ruedas tendrán cuatro letras y un dígito. El diseño mantendrá el tradicional color negro sobre fondo blanco.

“Patentes verdes” para vehículos eléctricos e híbridos

Una de las principales novedades será la incorporación de patentes verdes, que se aplicarán de manera obligatoria a todos los vehículos eléctricos o híbridos con recarga exterior comercializados una vez que el decreto entre en vigencia.

La iniciativa busca facilitar la identificación y el rescate de este tipo de vehículos en situaciones de emergencia, siguiendo las recomendaciones de Bomberos y de la industria automotriz. Pese al nuevo color de fondo, las letras y números continuarán siendo negros.

Cabe destacar que el uso de la placa verde será obligatorio solo para los nuevos vehículos, mientras que quienes ya poseen un automóvil eléctrico podrán realizar el cambio de forma voluntaria en el Registro Civil.

Plazos e implementación de las nuevas patentes

Una vez que la actualización del Decreto Supremo N°53 sea publicada en el Diario Oficial, se abrirá un plazo de 180 días (seis meses) para su implementación y entrega de las nuevas placas. Las primeras combinaciones proyectadas para el inicio del sistema serán “BBBBB-0” para autos y “BBBB-0” para motocicletas.

Temas Santiago de ChileChileGobierno de Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Confirmado por Enel: siete comunas de Santiago tendrán cortes de luz este lunes 6 de octubre

Confirmado por Enel: siete comunas de Santiago tendrán cortes de luz este lunes 6 de octubre

Temblor en Chile: un sismo de mediana intensidad se registró en el región de Coquimbo este jueves

Temblor en Chile: un sismo de mediana intensidad se registró en el región de Coquimbo este jueves

Enel anuncia cortes de luz en Chile para este viernes 3 de octubre: estas son las comunas afectadas

Enel anuncia cortes de luz en Chile para este viernes 3 de octubre: estas son las comunas afectadas

¡No falta nada! Conocé cuándo arranca el Cyber Monday 2025 en Chile

¡No falta nada! Conocé cuándo arranca el Cyber Monday 2025 en Chile

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas se verán afectadas este miércoles 1 de octubre de 2025?

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas se verán afectadas este miércoles 1 de octubre de 2025?

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
2

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
4

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
5

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Más Noticias
El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

El misterio del mal olor en San Miguel de Tucumán: qué lo provoca y cómo planean reducirlo

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Alfredo Toscano apuntó contra Federico Pelli: “Un ñoqui de la Legislatura no va a cambiar Tucumán”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios