Subsidio de Arriendo 2025 en Chile: quiénes pueden acceder y hasta cuándo se puede postular

Desde este martes y hasta el viernes 14 de noviembre, estarán abiertas las postulaciones para el llamado regular del Subsidio de Arriendo 2025, beneficio estatal que busca apoyar a las familias que necesitan ayuda temporal para costear el pago de una vivienda.
Este aporte del Estado entrega hasta 170 UF al año, equivalente a más de $6millones, con un tope mensual de 4,2 UF (aproximadamente $166.000). El valor total del arriendo no puede superar las 11 UF, es decir, cerca de $434.000 mensuales.
El objetivo del subsidio es complementar el presupuesto familiar destinado al arriendo de una vivienda, aliviando la carga económica mensual.
Los montos antes mencionados aplican para casi todo el país. Sin embargo, en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, los topes son mayores debido al costo de vida.
En estas zonas, el beneficio cubre hasta 4,9 UF mensuales (alrededor de $193.000), y el arriendo no puede superar las 13 UF (cerca de $513.000).
Las postulaciones estarán habilitadas hasta el 14 de noviembre, y pueden realizarse tanto de manera presencial como en línea. Quienes opten por la atención presencial deben acudir a las oficinas del Serviu correspondientes a su región.
Uno por uno: los requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo 2025 en Chile
Las condiciones establecidas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo son las siguientes:
- Tener al menos 18 años de edad
- Contar con cédula de identidad vigente (en el caso de personas extranjeras, se exige cédula para extranjeros).
- Postular junto a un cónyuge, conviviente civil, pareja o hijo/a. Las personas mayores de 60 años pueden hacerlo de manera individual.
- Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer a un tramo socioeconómico igual o inferior al 70%.
- Se permite una postulación por RSH en cada llamado.
- Contar con un ahorro mínimo de 4 UF (unos $158 mil) en una cuenta de ahorro para la vivienda, con depósito efectuado hasta el día anterior a la postulación.
- Tener ingresos familiares mensuales entre 7 y 25 UF. En caso de núcleos con más de tres integrantes, el tope máximo aumenta en 8 UF por persona adicional.