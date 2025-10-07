Carlos Herrera revela su “vicio” murciano: un irresistible bocado

Además de ser una de las voces más reconocidas de la radio española, Carlos Herrera es un apasionado de la gastronomía. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores, suele compartir recomendaciones de restaurantes y productos que le conquistan el paladar. Ya lo hizo con un chiringuito de Cádiz y otro de Málaga —donde, según él, sirven los “mejores boquerones fritos”—, pero esta vez su entusiasmo se centró en un producto típico de Murcia: los crespillos.
El locutor los describió como “una suerte de regañá muy sabrosa” y los definió directamente como “un vicio”. Los crespillos son una torta crujiente elaborada con pimentón rojo y sal, muy popular en las zonas de Lorca y Cartagena, aunque los que Herrera mostró en su publicación son de Totana, concretamente de la panadería El Almacén, situada en la Avenida de Juan Carlos I, número 86.
Según el portal de Turismo de la Región de Murcia, los crespillos se preparan con una masa sencilla que combina harina, sal, manteca de cerdo y pimentón D.O.P. Murcia. Su sabor intenso y su textura crujiente los hacen ideales para disfrutar solos o como base para marineras, uno de los aperitivos más emblemáticos de la región. Este popular bocado comparte origen con figuras murcianas como Antonio García, vocalista de Arde Bogotá, o el creador de contenido y presentador Xuso Jones.
La empresa turística Lorca, Taller del Tiempo, explica que los crespillos nacieron en la década de los 50, cuando las familias del campo solían encender el horno para amasar pan. Con los restos de masa —insuficientes para hacer una nueva tanda—, se extendía una capa rectangular, se untaba con aceite y pimentón y, a veces, se añadían sardinas. Así surgieron las tortas de pimentón, también típicas en la gastronomía lorquina.
Cuenta una leyenda local que el crespillo nació por casualidad: una madre quiso preparar algo diferente para su hijo, que no soportaba el pescado ni el pan con aceite. Separó un poco de masa, la aplanó más de lo habitual, la pintó con aceite y pimentón, y le espolvoreó sal gruesa. El resultado fue una versión más fina, crujiente y adictiva… que hoy sigue siendo uno de los mayores placeres murcianos.
Los crespillos, con su sencillez y su sabor a tradición, han pasado de las cocinas rurales a las redes sociales, y gracias a Carlos Herrera, vuelven a estar en boca de todos. Un bocado humilde, pero irresistible, que demuestra una vez más que la mejor gastronomía española está en sus raíces.