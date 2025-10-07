Carlos Herrera revela su “vicio” murciano: un irresistible bocado

Además de ser una de las voces más reconocidas de la radio española, Carlos Herrera es un apasionado de la gastronomía. En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 400.000 seguidores, suele compartir recomendaciones de restaurantes y productos que le conquistan el paladar. Ya lo hizo con un chiringuito de Cádiz y otro de Málaga —donde, según él, sirven los “mejores boquerones fritos”—, pero esta vez su entusiasmo se centró en un producto típico de Murcia: los crespillos.