El look impecable de la reina Letizia en Bruselas: un homenaje a Giorgio Armani que deslumbró a Europa

Los reyes de España comenzaron su agenda oficial de la semana con una visita a Bruselas, en el marco de la trigésima edición del festival Europalia España, un evento que durante varios meses difundirá la riqueza cultural española en Bélgica. La jornada inició con una recepción en el Palacio Real, donde los monarcas fueron recibidos por los reyes de Bélgica, quienes les ofrecieron un almuerzo privado. Por la tarde, Felipe VI y doña Letizia se trasladaron al Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Museo Bozar) para asistir a la exposición Luz y sombra. Goya y el realismo español, además del acto inaugural del festival.