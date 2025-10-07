Secciones
El look impecable de la reina Letizia en Bruselas: un homenaje a Giorgio Armani que deslumbró a Europa

Un vestido azul noche de la firma italiana, una pieza que ya había lucido en Londres y que volvió a brillar en el festival Europalia España.

El look impecable de la reina Letizia en Bruselas: un homenaje a Giorgio Armani que deslumbró a Europa
Hace 1 Hs

Los reyes de España comenzaron su agenda oficial de la semana con una visita a Bruselas, en el marco de la trigésima edición del festival Europalia España, un evento que durante varios meses difundirá la riqueza cultural española en Bélgica. La jornada inició con una recepción en el Palacio Real, donde los monarcas fueron recibidos por los reyes de Bélgica, quienes les ofrecieron un almuerzo privado. Por la tarde, Felipe VI y doña Letizia se trasladaron al Palacio de Bellas Artes de Bruselas (Museo Bozar) para asistir a la exposición Luz y sombra. Goya y el realismo español, además del acto inaugural del festival.

El homenaje de Letizia a Giorgio Armani

Como es habitual, todas las miradas se centraron en el look de la reina Letizia, que volvió a demostrar por qué es una de las royals más admiradas del mundo en materia de estilo. En esta ocasión, la soberana española rindió homenaje al diseñador Giorgio Armani, fallecido el pasado 4 de septiembre a los 91 años, con un conjunto que reflejó sobriedad, elegancia y respeto.

Letizia escogió un vestido de corte midi, con cuello redondo, manga larga, falda de tablas y fajín, confeccionado en color azul noche con un sutil estampado floral multicolor. La prenda pertenece a la colección PreFall 2019 de la casa italiana y ya la había lucido en septiembre de 2023, durante el Día Mundial de la Investigación en Cáncer, celebrado en Londres.

Accesorios en burdeos y joyas con historia

Para completar su estilismo, la reina apostó por un bolso y unos zapatos de Magrit en tono burdeos, logrando un equilibrio perfecto entre sobriedad y sofisticación. En cuanto a las joyas, Letizia llevó pendientes largos de la firma española Dime Que Me Quieres, elaborados con piedras de colores, los mismos que había lucido en julio de 2025.

El resultado fue un look impecable, cargado de simbolismo y coherente con el gusto refinado que caracteriza a la monarca. Su elección no solo fue un guiño de respeto a una de las grandes leyendas de la moda italiana, sino también una muestra de cómo Letizia combina conciencia estética, memoria y diplomacia en su vestuario.

Un estilismo que conquista a la prensa internacional

La aparición de la reina Letizia en Bruselas no ha pasado desapercibida para los medios internacionales, que ya destacan su elegancia y la capacidad para reinterpretar piezas icónicas con un toque personal. Este atuendo, que une historia, sobriedad y emoción, se perfila como uno de los looks más destacados de la monarca en 2025, confirmando su posición como referente global de estilo.

