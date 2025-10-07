Mercadona revoluciona la colada: el suavizante que promete decir adiós a la plancha por menos de 2 euros

Menos arrugas, más suavidad y ahorro

El secreto de este suavizante está en su formulación avanzada, diseñada para minimizar la electricidad estática y hacer más flexibles las fibras de los tejidos. Esto no solo facilita el deslizamiento de la plancha —si es que se usa—, sino que también reduce el tiempo necesario para alisar la ropa, lo que representa un verdadero alivio para quienes buscan optimizar su rutina doméstica.