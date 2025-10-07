Mercadona revoluciona la colada: el suavizante que promete decir adiós a la plancha por menos de 2 euros

Planchar es, para muchos, una de las tareas domésticas más tediosas. Pero Mercadona ha encontrado la forma de hacerla casi innecesaria gracias a su nuevo lanzamiento: el suavizante concentrado Bosque Verde, una fórmula que no solo cuida los tejidos y proporciona frescor duradero, sino que también reduce visiblemente las arrugas, dejando la ropa prácticamente lista al salir de la lavadora.
A un precio de 1,80 euros por botella de 1,6 litros, y con un rendimiento de hasta 80 lavados, este producto se posiciona como una alternativa económica, funcional y de gran eficacia para el mantenimiento diario de la colada.
Menos arrugas, más suavidad y ahorro
El secreto de este suavizante está en su formulación avanzada, diseñada para minimizar la electricidad estática y hacer más flexibles las fibras de los tejidos. Esto no solo facilita el deslizamiento de la plancha —si es que se usa—, sino que también reduce el tiempo necesario para alisar la ropa, lo que representa un verdadero alivio para quienes buscan optimizar su rutina doméstica.
La línea Bosque Verde de Mercadona destaca también por su alta rentabilidad: con su capacidad para 80 lavados, el coste por uso se reduce a solo unos céntimos, una relación calidad-precio difícil de igualar en el segmento de productos para el cuidado de la ropa.
Aromas y opciones para cada hogar
La gama Bosque Verde ofrece distintas fragancias —Azul, Talco, Floral, Spa y Violets— para adaptarse a todos los gustos. Cada una mantiene un fondo común en el aroma, pero aporta matices diferentes que personalizan el olor de la colada.
Entre sus variantes destaca la opción con aroma a colonia hipoalergénica, especialmente pensada para pieles sensibles. Su fórmula minimiza el riesgo de irritaciones, convirtiéndose en una alternativa segura para toda la familia, sin renunciar a un perfume fresco y de larga duración.
Además, todos los formatos son aptos para secadora, manteniendo intacta su fragancia incluso tras el secado.
Lo que conviene saber antes de usarlo
Aunque no tiene una fecha de caducidad estricta, el producto incluye una fecha de consumo preferente. Superado ese plazo, puede seguir utilizándose, aunque su aroma podría perder algo de intensidad.
Eso sí, no se trata de un producto vegano, un aspecto a tener en cuenta por los consumidores que priorizan opciones sostenibles o libres de ingredientes de origen animal.
Una ayuda real para el día a día
Con esta propuesta, Mercadona consolida su posición en el mercado del cuidado del hogar, ofreciendo soluciones prácticas que ahorran tiempo y dinero sin sacrificar calidad.
El suavizante Bosque Verde se convierte así en el aliado perfecto para quienes quieren simplificar su rutina de lavado. Por menos de 2 euros, no solo deja la ropa suave y perfumada, sino que también permite reducir —o incluso eliminar— la necesidad de planchar.