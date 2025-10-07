Secciones
Mundo

Mercadona revoluciona la colada: el suavizante que promete decir adiós a la plancha por menos de 2 euros

La cadena valenciana lanza un suavizante concentrado Bosque Verde que reduce las arrugas de la ropa, facilita el planchado y deja un perfume duradero.

Mercadona. Mercadona.
Hace 1 Hs

Planchar es, para muchos, una de las tareas domésticas más tediosas. Pero Mercadona ha encontrado la forma de hacerla casi innecesaria gracias a su nuevo lanzamiento: el suavizante concentrado Bosque Verde, una fórmula que no solo cuida los tejidos y proporciona frescor duradero, sino que también reduce visiblemente las arrugas, dejando la ropa prácticamente lista al salir de la lavadora.

A un precio de 1,80 euros por botella de 1,6 litros, y con un rendimiento de hasta 80 lavados, este producto se posiciona como una alternativa económica, funcional y de gran eficacia para el mantenimiento diario de la colada.

Menos arrugas, más suavidad y ahorro

El secreto de este suavizante está en su formulación avanzada, diseñada para minimizar la electricidad estática y hacer más flexibles las fibras de los tejidos. Esto no solo facilita el deslizamiento de la plancha —si es que se usa—, sino que también reduce el tiempo necesario para alisar la ropa, lo que representa un verdadero alivio para quienes buscan optimizar su rutina doméstica.

La línea Bosque Verde de Mercadona destaca también por su alta rentabilidad: con su capacidad para 80 lavados, el coste por uso se reduce a solo unos céntimos, una relación calidad-precio difícil de igualar en el segmento de productos para el cuidado de la ropa.

Aromas y opciones para cada hogar

La gama Bosque Verde ofrece distintas fragancias —Azul, Talco, Floral, Spa y Violets— para adaptarse a todos los gustos. Cada una mantiene un fondo común en el aroma, pero aporta matices diferentes que personalizan el olor de la colada.

Entre sus variantes destaca la opción con aroma a colonia hipoalergénica, especialmente pensada para pieles sensibles. Su fórmula minimiza el riesgo de irritaciones, convirtiéndose en una alternativa segura para toda la familia, sin renunciar a un perfume fresco y de larga duración.

Además, todos los formatos son aptos para secadora, manteniendo intacta su fragancia incluso tras el secado.

Lo que conviene saber antes de usarlo

Aunque no tiene una fecha de caducidad estricta, el producto incluye una fecha de consumo preferente. Superado ese plazo, puede seguir utilizándose, aunque su aroma podría perder algo de intensidad.

Eso sí, no se trata de un producto vegano, un aspecto a tener en cuenta por los consumidores que priorizan opciones sostenibles o libres de ingredientes de origen animal.

Una ayuda real para el día a día

Con esta propuesta, Mercadona consolida su posición en el mercado del cuidado del hogar, ofreciendo soluciones prácticas que ahorran tiempo y dinero sin sacrificar calidad.

El suavizante Bosque Verde se convierte así en el aliado perfecto para quienes quieren simplificar su rutina de lavado. Por menos de 2 euros, no solo deja la ropa suave y perfumada, sino que también permite reducir —o incluso eliminar— la necesidad de planchar.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
2

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
4

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
5

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Más Noticias
Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios