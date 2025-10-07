En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

El epicentro de la celebración se encuentra en Madrid, donde tiene lugar el tradicional desfile militar presidido por los Reyes, Felipe VI y Letizia. Miles de personas acuden a la capital para presenciar el evento, mientras que otros tantos lo siguen desde casa a través de la televisión. En esta edición, participarán más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a vehículos y aeronaves en un despliegue que simboliza la unidad y la fortaleza del país.