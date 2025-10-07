Secciones
Mundo

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Este año, el Día de la Hispanidad cae en domingo, pero algunas comunidades han decidido trasladar el festivo al lunes 13 de octubre.

En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025
Hace 1 Hs

Cada 12 de octubre, España celebra el Día de la Hispanidad, la gran Fiesta Nacional que conmemora el descubrimiento de América en 1492 y el nacimiento del Imperio español. La fecha fue oficializada en 1918 por el rey Alfonso XIII, y desde entonces, cada año se organizan actos en todo el país para rendir homenaje a la historia y la identidad nacional.

El epicentro de la celebración se encuentra en Madrid, donde tiene lugar el tradicional desfile militar presidido por los Reyes, Felipe VI y Letizia. Miles de personas acuden a la capital para presenciar el evento, mientras que otros tantos lo siguen desde casa a través de la televisión. En esta edición, participarán más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a vehículos y aeronaves en un despliegue que simboliza la unidad y la fortaleza del país.

¿Dónde será festivo el lunes 13 de octubre?

Este año, el 12 de octubre cae en domingo, por lo que algunas comunidades han optado por trasladar el festivo al lunes 13, ofreciendo a sus ciudadanos un puente de tres días. En total, cinco comunidades autónomas han tomado esta decisión:

- Andalucía

- Aragón

- Asturias

- Castilla y León

- Extremadura

De esta manera, los residentes en estos territorios podrán disfrutar de un fin de semana más largo para realizar escapadas o descansar, algo muy esperado en el calendario laboral.

Este tipo de traslados está permitido por el Real Decreto 2001/1983, que faculta a las comunidades autónomas a mover un festivo nacional que coincida con domingo, siempre que se respeten los 14 días festivos anuales: ocho nacionales y seis autonómicos o locales.

Próximos festivos nacionales en España

Tras el Día de la Hispanidad, el siguiente festivo nacional será el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, aunque este año tampoco habrá puente, ya que caerá en sábado.

El tradicional puente de diciembre, uno de los más esperados del año, también será más corto: los festivos del 6 (Día de la Constitución Española) y 8 (Inmaculada Concepción) se celebrarán de sábado a lunes, dejando apenas tres días de descanso.

El último festivo nacional del año será el 25 de diciembre (Navidad), que en 2025 caerá en jueves, ofreciendo al menos una jornada de celebración y descanso garantizado en toda España.

En definitiva, solo algunos españoles podrán disfrutar de un puente del Pilar extendido este 2025, mientras el resto deberá esperar a diciembre para volver a hacer una pausa antes del cierre del año.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Arranca la venta de viajes del Imserso 2025-2026 en España: 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con rentas más bajas

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025-2026 en España: 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con rentas más bajas

El pueblo que tiene Carlos Alcaraz en España: se oculta en la sierra de Albacete

El pueblo que tiene Carlos Alcaraz en España: se oculta en la sierra de Albacete

David Broncano y Silvia Alonso compran una exclusiva casa en Ávila y consolidan su relación

David Broncano y Silvia Alonso compran una exclusiva casa en Ávila y consolidan su relación

Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

Lo más popular
Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)
1

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”
2

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert
3

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político
4

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?
5

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Más Noticias
Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

Milei presentó su nuevo libro: “No aflojen, estamos a mitad de camino”

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

El tiempo en Tucumán: luego de una mañana fresca volverá a subir la temperatura

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Dolor por la muerte de Oscar Iguzquiza (h)

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

Tienda de campaña: Acevedo y Manzur analizaron el escenario político

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

La detención de “Petiso David” Lobo: “Ángel Ale siempre estuvo con la Policía, ellos armaron todo”

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

Abordaron medidas preventivas frente a la inminente llegada de lluvias intensas

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

¿Se desató una guerra narco en Tucumán?

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

La polilla que criticaba a la mosca y la moraleja de Espert

Comentarios