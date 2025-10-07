En qué comunidades de España será festivo el 13 de octubre: quiénes disfrutarán del puente del Pilar 2025

Cada 12 de octubre, España celebra el Día de la Hispanidad, la gran Fiesta Nacional que conmemora el descubrimiento de América en 1492 y el nacimiento del Imperio español. La fecha fue oficializada en 1918 por el rey Alfonso XIII, y desde entonces, cada año se organizan actos en todo el país para rendir homenaje a la historia y la identidad nacional.
El epicentro de la celebración se encuentra en Madrid, donde tiene lugar el tradicional desfile militar presidido por los Reyes, Felipe VI y Letizia. Miles de personas acuden a la capital para presenciar el evento, mientras que otros tantos lo siguen desde casa a través de la televisión. En esta edición, participarán más de 3.000 miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto a vehículos y aeronaves en un despliegue que simboliza la unidad y la fortaleza del país.
¿Dónde será festivo el lunes 13 de octubre?
Este año, el 12 de octubre cae en domingo, por lo que algunas comunidades han optado por trasladar el festivo al lunes 13, ofreciendo a sus ciudadanos un puente de tres días. En total, cinco comunidades autónomas han tomado esta decisión:
- Andalucía
- Aragón
- Asturias
- Castilla y León
- Extremadura
De esta manera, los residentes en estos territorios podrán disfrutar de un fin de semana más largo para realizar escapadas o descansar, algo muy esperado en el calendario laboral.
Este tipo de traslados está permitido por el Real Decreto 2001/1983, que faculta a las comunidades autónomas a mover un festivo nacional que coincida con domingo, siempre que se respeten los 14 días festivos anuales: ocho nacionales y seis autonómicos o locales.
Próximos festivos nacionales en España
Tras el Día de la Hispanidad, el siguiente festivo nacional será el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, aunque este año tampoco habrá puente, ya que caerá en sábado.
El tradicional puente de diciembre, uno de los más esperados del año, también será más corto: los festivos del 6 (Día de la Constitución Española) y 8 (Inmaculada Concepción) se celebrarán de sábado a lunes, dejando apenas tres días de descanso.
El último festivo nacional del año será el 25 de diciembre (Navidad), que en 2025 caerá en jueves, ofreciendo al menos una jornada de celebración y descanso garantizado en toda España.
En definitiva, solo algunos españoles podrán disfrutar de un puente del Pilar extendido este 2025, mientras el resto deberá esperar a diciembre para volver a hacer una pausa antes del cierre del año.