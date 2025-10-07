El Palacio de la Prensa de Madrid vende sus butacas antes de una gran reforma: cómo puedes conseguirlas

Entre las luces de neón y el bullicio de la Gran Vía, Madrid guarda un tesoro que ha resistido al paso del tiempo: el Palacio de la Prensa, uno de los cines más emblemáticos de la capital. Este edificio histórico, inaugurado en 1930 por Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, se prepara para vivir una profunda transformación que lo mantendrá cerrado hasta el año 2028. Pero la noticia que más ilusión ha despertado entre los cinéfilos es otra: sus butacas saldrán a la venta y cualquiera podrá hacerse con una de ellas.