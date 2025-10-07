El Palacio de la Prensa de Madrid vende sus butacas antes de una gran reforma: cómo puedes conseguirlas

Entre las luces de neón y el bullicio de la Gran Vía, Madrid guarda un tesoro que ha resistido al paso del tiempo: el Palacio de la Prensa, uno de los cines más emblemáticos de la capital. Este edificio histórico, inaugurado en 1930 por Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, se prepara para vivir una profunda transformación que lo mantendrá cerrado hasta el año 2028. Pero la noticia que más ilusión ha despertado entre los cinéfilos es otra: sus butacas saldrán a la venta y cualquiera podrá hacerse con una de ellas.
Un icono cultural en plena Gran Vía
Situado en el número 46 de la Gran Vía y frente a la plaza de Callao, el Palacio de la Prensa fue el primer rascacielos de Madrid y el primero en utilizar el ladrillo visto como elemento principal en su fachada. Diseñado por el arquitecto Pedro Muguruza, cuenta con 16 plantas y una altura de 58 metros, lo que lo convirtió en todo un referente de la arquitectura moderna de su época, influenciada por el estilo norteamericano.
Desde su inauguración, este cine fue testigo de estrenos históricos, proyecciones en versión original y eventos culturales de gran relevancia. En sus orígenes incluso albergó la redacción de la revista La Codorniz y fue el lugar desde el que Federico García Lorca organizaba las giras de La Barraca, la compañía de teatro universitario que fundó durante la Segunda República.
Declarado Bien de Interés Patrimonial en 2017 por la Comunidad de Madrid, el Palacio de la Prensa sigue siendo un símbolo de la vida cultural madrileña.
De las películas a los pódcast
Con el paso de los años, el Palacio de la Prensa se adaptó a las nuevas formas de entretenimiento. Los monólogos y pódcast en vivo se han convertido en protagonistas de su programación, desplazando en parte al séptimo arte. Por su escenario pasaron figuras como Martita de Graná o Valeria Ros, además de acoger grabaciones de éxitos como Estirando el chicle, galardonado con un Premio Ondas en 2021.
Sin embargo, el nuevo proyecto de reforma busca recuperar la esencia original del cine. La empresa Forter, promotora de las obras que comenzarán en 2026, planea rediseñar las salas para dar protagonismo a las proyecciones acompañadas de coloquios y charlas. “Nos hemos dado cuenta de que cuando se organizan debates después de las películas, la ocupación se dispara”, explican desde la compañía.
Las butacas, a la venta para coleccionistas
Una de las curiosidades más llamativas de esta reforma tiene que ver con el destino de las butacas que durante décadas han acogido a miles de espectadores. Estas emblemáticas piezas se pondrán a la venta, gestionadas por el Grupo Envera, Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad.
Los interesados podrán adquirirlas a partir de enero de 2026 en los centros comerciales Islazul y Carrefour Ciudad de la Imagen, donde se habilitarán espacios específicos para su venta. Cada butaca será una auténtica reliquia para coleccionistas y amantes del cine madrileño.
Un futuro que mira al pasado
El objetivo de la reforma es devolver al Palacio de la Prensa su espíritu original, ampliando su oferta cultural con eventos y actividades diversas. Se prevé además recuperar las galerías comerciales del edificio y reforzar su posición como espacio de referencia en el panorama cultural de Madrid.
Con esta ambiciosa renovación, el Palacio de la Prensa se prepara para volver a hacer historia. Y mientras las obras avanzan, los madrileños y visitantes podrán conservar un pedazo de su legado: una butaca donde el cine, el humor y la cultura han dejado huella durante casi un siglo.