El pueblo medieval de Cataluña abrazado por volcanes y famoso por sus judías DOP

Parece dormido entre bosques y silencio, pero bajo sus calles empedradas algo sigue latiendo. Quien cruza el antiguo portal de Santa Pau, en la comarca catalana de La Garrotxa, siente que el tiempo se ha detenido entre murallas, plazas porticadas y aromas de cocina tradicional. Situado en pleno Parque Natural de la Zona Volcánica, este pueblo medieval está literalmente abrazado por volcanes: de los cuarenta conos inventariados en la comarca, al menos trece se hallan dentro de su término municipal, hoy cubiertos de hayedos, robledales y fincas donde crecen las célebres judías de Santa Pau, con Denominación de Origen Protegida (DOP).
Un conjunto monumental con alma medieval
La villa nació en el siglo XIV alrededor del castillo, una fortaleza del XIII de planta cuadrada y muros imponentes. El edificio, de propiedad privada, está actualmente a la venta: según Ràdio Olot, sus dueños piden 1,4 millones de euros, aunque el Ayuntamiento calcula que su rehabilitación turística requeriría varios millones adicionales.
El corazón de Santa Pau late en el Firal dels Bous, una plaza triangular porticada que evoca el mercado medieval. Allí se alza la iglesia de Santa María, del siglo XVI, de estilo gótico sobrio y con campanario almenado. En el casco antiguo todavía se conservan portales y ventanas de los siglos XIV y XV, como los de Sant Antoni y del Mar, desde donde se contemplan vistas de la comarca volcánica e incluso, en días despejados, de la bahía de Roses.
El conjunto urbano, junto con el castillo y las murallas, está declarado Bien Cultural de Interés Nacional. Desde 1992, las esculturas creadas en un encuentro de artistas conviven con el patrimonio, aportando un toque contemporáneo al alma medieval del lugar.
Entre cráteres, hayedos y sabores volcánicos
Santa Pau es punto de partida de rutas naturales que recorren los volcanes de Santa Margarida y Croscat o el mágico hayedo de Jordà. Las vistas más impresionantes se consiguen desde el mirador de Finestres -tras una caminata prolongada- o desde la ermita de Sant Julià del Mont, donde se observan los campos que dieron fama al municipio.
Desde las alturas se distinguen los conos apagados y las masías que salpican el paisaje de La Garrotxa. Esa conexión con la tierra explica el prestigio gastronómico de Santa Pau, sostenido por su joya agrícola: el fesol de Santa Pau DOP. Este pequeño tesoro blanco y redondeado debe su textura fina y sabor delicado al suelo volcánico, ligero y poroso, que retiene el agua sin encharcar.
Probarlas en los restaurantes locales -como Can Xel, Cal Sastre o Rocanegra- es una experiencia obligada. Allí, las judías se convierten en carta de presentación del pueblo, acompañando guisos, embutidos y carnes a la brasa con un sabor que solo la tierra volcánica puede ofrecer.
Cómo llegar
Santa Pau se encuentra bien conectada por carretera con Barcelona y Girona, aunque no dispone de servicio directo de autobús.
Desde Barcelona, la ruta más cómoda es por la C-17 hasta Vic, enlazando con la C-37 (túneles de Bracons) hacia Olot, y desde allí continuar por la GI-524 hasta el casco medieval. Desde Girona, se llega por la C-66 hacia Banyoles y luego por la misma GI-524.
Quienes prefieran el transporte público pueden viajar hasta Olot en los autobuses de TEISA (Barcelona–Olot o Girona–Olot) y conectar allí con la línea L42 Olot–Santa Pau.
Entre murallas, bosques y cráteres dormidos, Santa Pau representa la unión perfecta entre historia, naturaleza y gastronomía. Un rincón de Cataluña donde cada piedra y cada judía cuentan una historia nacida del fuego y el tiempo.