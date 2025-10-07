El pueblo medieval de Cataluña abrazado por volcanes y famoso por sus judías DOP

Parece dormido entre bosques y silencio, pero bajo sus calles empedradas algo sigue latiendo. Quien cruza el antiguo portal de Santa Pau, en la comarca catalana de La Garrotxa, siente que el tiempo se ha detenido entre murallas, plazas porticadas y aromas de cocina tradicional. Situado en pleno Parque Natural de la Zona Volcánica, este pueblo medieval está literalmente abrazado por volcanes: de los cuarenta conos inventariados en la comarca, al menos trece se hallan dentro de su término municipal, hoy cubiertos de hayedos, robledales y fincas donde crecen las célebres judías de Santa Pau, con Denominación de Origen Protegida (DOP).