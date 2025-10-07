Todos los bancos de España cerrarán sus puertas durante 72 horas y no se podrán hacer operaciones presenciales

El lunes 13 de octubre de 2025 será festivo en seis comunidades autónomas de España, lo que provocará el cierre total de las oficinas bancarias durante 72 horas consecutivas —sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de octubre.
La medida coincide con la celebración del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, una fecha que conmemora la Fiesta Nacional de España. Este año, al caer en domingo, algunas comunidades han optado por trasladar el descanso al lunes, creando así un puente largo.
Comunidades donde el 13 de octubre será festivo
Según el BOE, las regiones que disfrutarán del feriado bancario de tres días son:
Andalucía
Aragón
Asturias
Castilla y León
Extremadura
Melilla
En el resto del país —incluidas Madrid, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana— el lunes 13 de octubre será una jornada laboral normal, con funcionamiento habitual de las entidades bancarias.
Qué operaciones estarán disponibles durante el cierre bancario
Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los usuarios podrán seguir operando a través de banca digital y cajeros automáticos.
Durante el feriado bancario estarán disponibles los siguientes servicios:
Retiros y depósitos en cajeros automáticos.
Transferencias mediante aplicaciones o páginas web oficiales.
Pagos con tarjeta en comercios físicos y tiendas online.
Consultas de saldo y movimientos a través de apps móviles.
Los bancos recomendaron a sus clientes planificar operaciones presenciales con antelación.
“Es aconsejable adelantar transferencias o pagos de facturas antes del cierre del viernes 11 de octubre”, recordaron desde una entidad nacional.
Consejos para planificar el feriado bancario
Para evitar inconvenientes durante el cierre bancario de 72 horas, los expertos sugieren:
Adelantar pagos y transferencias antes del viernes 11 de octubre.
Comprobar la operatividad de las aplicaciones móviles y cajeros cercanos.
Retirar efectivo con anticipación, especialmente en zonas rurales o turísticas.
Planificar viajes o escapadas del puente reservando con antelación, dado el aumento de la demanda hotelera.
Estas precauciones garantizan una gestión financiera fluida durante los días sin atención presencial.
Próximos cierres bancarios en España 2025
El calendario laboral nacional establece varios festivos que afectarán la atención bancaria en lo que resta del año:
1 de noviembre: Todos los Santos (sábado).
6 de diciembre: Día de la Constitución Española (sábado).
8 de diciembre: Inmaculada Concepción (lunes).
25 de diciembre: Navidad (jueves).
España cuenta con 14 festivos anuales, de los cuales 9 son nacionales, 3 autonómicos y 2 locales, por lo que la disponibilidad de atención bancaria puede variar según la comunidad autónoma.