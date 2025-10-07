España: los cinco mejores cursos gratis del SEPE y Fundae para formarte este otoño en competencias digitales

El SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) ofrecen este otoño una amplia oferta de cursos online gratuitos dirigidos a desempleados, autónomos y trabajadores españoles en activo. Con más de 1.400 formaciones disponibles, el objetivo es reforzar las competencias digitales en un mercado laboral cada vez más competitivo.
Estas formaciones, subvencionadas con fondos públicos, pueden realizarse a distancia, sin límite de plazas y en algunos casos duran menos de dos horas. Una oportunidad perfecta para aprovechar las tardes más largas que trae el cambio horario del próximo 26 de octubre.
La digitalización, clave en el nuevo mercado laboral
Cada vez más empresas buscan profesionales con habilidades tecnológicas y conocimiento en inteligencia artificial, programación o análisis de datos. Ante esta demanda, el SEPE y Fundae actualizan constantemente su catálogo formativo, que abarca desde sectores tradicionales como la construcción o la educación, hasta áreas de innovación y desarrollo tecnológico.
Los 5 mejores cursos gratuitos en competencias digitales
A continuación, repasamos los cinco cursos más destacados del SEPE y Fundae para formarte en tecnología este otoño:
1. Fundamentos del desarrollo web
Duración: 12 horas
Ideal para quienes se inician en el mundo digital. Enseña los principios básicos del desarrollo web: estructura de una página, funcionamiento de los navegadores y primeros pasos con HTML, CSS y JavaScript.
2. Edición Front-End
Duración: 300 horas
Pensado para quienes ya tienen una base en desarrollo web. Profundiza en la construcción de interfaces profesionales para sitios y aplicaciones, utilizando herramientas como HTML5, CSS3, JavaScript, Angular y otras tecnologías.
3. ChatGPT: tecnología y aplicaciones en tu negocio
Duración: 1 hora
Un curso esencial para entender cómo aplicar la inteligencia artificial de OpenAI en proyectos personales o empresariales. Explica cómo aprovechar ChatGPT para mejorar procesos y estrategias de comunicación.
4. Competencias digitales para profesionales
Duración: 40 horas
Proporciona conocimientos clave para desenvolverse en entornos laborales digitales: actualización de sistemas, ciberseguridad, gestión de información, creación de contenido y comunicación online.
5. Edición Big Data
Duración: 375 horas
Formación avanzada para quienes ya dominan la programación. Enseña a manejar herramientas como SQL, Python, Spark y DevOps, con tutorías personalizadas y prácticas en empresas.
Cómo inscribirse en los cursos del SEPE y Fundae
La inscripción se realiza directamente desde la web de Fundae en el portal experienciafundae.es
.Solo hay que seguir estos pasos:
Entrar en el apartado “Catálogo de formación”.
Acceder a la sección “Digitalízate”.
Seleccionar el área de interés y pulsar en “Acceder al curso”.
Seguir las instrucciones para iniciar la formación online desde el ordenador.
Con esta oferta, el SEPE y Fundae refuerzan su compromiso con la formación continua y la empleabilidad digital, facilitando a los profesionales de todos los sectores el acceso a herramientas esenciales para adaptarse al futuro del trabajo.