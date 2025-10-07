España: los cinco mejores cursos gratis del SEPE y Fundae para formarte este otoño en competencias digitales

El SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) y la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) ofrecen este otoño una amplia oferta de cursos online gratuitos dirigidos a desempleados, autónomos y trabajadores españoles en activo. Con más de 1.400 formaciones disponibles, el objetivo es reforzar las competencias digitales en un mercado laboral cada vez más competitivo.