Animal arrasa en Netflix con Animal: las claves del éxito de la serie española
Hace 1 Hs

El carismático actor Luis Zahera se ha colocado en lo más alto del top de Netflix España gracias a su nueva serie, Animal, superando incluso a la esperada producción de Ryan Murphy, Monstruo: La historia de Ed Gein.

Mientras la antología true crime protagonizada por Charlie Hunnam cosecha críticas negativas —apenas un 29 % en Rotten Tomatoes—, la ficción española ha conquistado a la audiencia con una fórmula que combina humor, ternura y crítica social.

Una serie sobre el contraste entre el campo gallego y la ciudad

Creada por Víctor García León y Alberto de Toro, Animal cuenta la historia de Antón Gandoy, un veterinario rural interpretado por Zahera que, tras la crisis del sector ganadero, se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas de lujo en la ciudad. Allí se reencuentra con su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), dando pie a un sinfín de situaciones cómicas y emotivas.

El contraste entre la Galicia rural y la sofisticación urbana sirve de telón de fondo para una reflexión sobre la identidad, la supervivencia y la familia, todo con el inconfundible tono costumbrista del actor de As bestas y Vivir sin permiso.

Un formato ágil que conecta con el público

Desde su estreno el 3 de octubre, Animal ha escalado posiciones hasta coronarse como la serie más vista de Netflix España. Con episodios de menos de 30 minutos y una cuidada ambientación rural, la producción destaca por su ritmo fresco y retratos humanos creíbles.

La química entre Zahera y Caraballo ha sido especialmente celebrada por la crítica y el público, mientras que el reparto —que incluye a Carmen Ruíz, Antonio Durán ‘Morris’ y Sergio Abelaira— aporta una sólida naturalidad a cada episodio.

De actor secundario a fenómeno de masas

Ganador de dos premios Goya, Luis Zahera demuestra una vez más su versatilidad: deja atrás los papeles intensos y oscuros que lo hicieron famoso para ofrecer una interpretación entrañable, divertida y profundamente humana.

Netflix ha sabido aprovechar el tirón del actor gallego y ha convertido Animal en su gran apuesta local del otoño, confirmando que una producción española de calidad puede competir de tú a tú con los gigantes internacionales.

Animal, el nuevo éxito que domestica al monstruo

El triunfo de Animal no solo reafirma el talento de Zahera como uno de los intérpretes más potentes del panorama español, sino que también marca un hito para la ficción nacional en plataformas globales.

Mientras Monstruo: La historia de Ed Gein se desinfla en críticas, el veterinario rural de Zahera se lleva todos los aplausos. Y parece que, esta vez, el “animal” que reina en Netflix tiene acento gallego.

