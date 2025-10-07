Animal arrasa en Netflix con Animal: las claves del éxito de la serie española

Una serie sobre el contraste entre el campo gallego y la ciudad

Creada por Víctor García León y Alberto de Toro, Animal cuenta la historia de Antón Gandoy, un veterinario rural interpretado por Zahera que, tras la crisis del sector ganadero, se ve obligado a trabajar en una tienda de mascotas de lujo en la ciudad. Allí se reencuentra con su sobrina Uxía (Lucía Caraballo), dando pie a un sinfín de situaciones cómicas y emotivas.