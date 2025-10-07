Ya puedes ver gratis Intemperie, el western español de Luis Tosar y Benito Zambrano

El aclamado western español Intemperie, dirigido por Benito Zambrano (Solas, La voz dormida) y protagonizado por Luis Tosar, ya está disponible gratis en RTVE Play, la plataforma pública de streaming. La película, estrenada en 2019 y ganadora de dos Premios Goya, se puede disfrutar sin coste alguno y permanecerá en el catálogo hasta el 21 de junio de 2036.