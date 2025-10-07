Ya puedes ver gratis Intemperie, el western español de Luis Tosar y Benito Zambrano

El aclamado western español Intemperie, dirigido por Benito Zambrano (Solas, La voz dormida) y protagonizado por Luis Tosar, ya está disponible gratis en RTVE Play, la plataforma pública de streaming. La película, estrenada en 2019 y ganadora de dos Premios Goya, se puede disfrutar sin coste alguno y permanecerá en el catálogo hasta el 21 de junio de 2036.
Un western español que conquistó a la crítica
Aunque el western no es un género habitual en el cine español, Intemperie logró revivir ese espíritu con una historia ambientada en la España rural de los años 40, donde un niño escapa de su patrón y se cruza con un pastor solitario interpretado por Tosar.
El film combina drama, thriller y western en una trama de supervivencia y redención, que refleja el tono humanista y social característico del cine de Zambrano.
Con una duración de una hora y 40 minutos, Intemperie fue nominada a cinco Premios Goya, incluyendo mejor película, y consiguió dos galardones: mejor guion adaptado y mejor canción original.
Un reparto de lujo encabezado por Luis Tosar
Además de Luis Tosar (Celda 211, Los lunes al sol), el reparto incluye a Jaime López, Luis Callejo (Tarde para la ira), Vicente Romero, Manolo Caro, Adriano Carvalho, Kandido Uranga, Juanjo Pérez Yuste y Paz de Alarcón.
El joven actor Jaime López, que interpreta al niño protagonista, comparte pantalla con Tosar en una relación marcada por la tensión, la ternura y la lucha por la libertad en un entorno hostil.
Dónde ver Intemperie gratis en streaming
Intemperie ya puede verse de forma gratuita en RTVE Play, la plataforma digital de la televisión pública española. Hasta ahora, la película solo estaba disponible en alquiler o compra a través de Apple TV+ y Rakuten TV, pero ahora puede verse sin gastar un euro y desde cualquier dispositivo.
Disponible en: RTVE Play – Intemperie
Esta incorporación refuerza el catálogo de cine español disponible en streaming gratuito y ofrece la oportunidad de redescubrir uno de los títulos más sólidos del cine reciente.
Un éxito del cine español reciente
Estrenada en 2019, Intemperie superó el medio millón de euros en taquilla y fue alabada por su fotografía, su ambientación y la interpretación de Tosar, consolidando a Zambrano como uno de los directores más sensibles y comprometidos del panorama nacional.
El film está basado en la novela homónima de Jesús Carrasco y fue producido por Morena Films y Movistar+, en coproducción con RTVE.
Ahora, casi seis años después de su estreno, la cinta encuentra una segunda vida en streaming, acercando a nuevas audiencias un relato duro y conmovedor sobre la dignidad y la resistencia.