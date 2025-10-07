Secciones
La broma de Bayona a Broncano en La Revuelta: su gemelo Carlos se hace pasar por él en directo

El director de La sociedad de la nieve acudió al programa de La 1 de RTVE para promocionar su nueva película, Vieja Loca, pero el comienzo de la entrevista no fue lo que el presentador esperaba.

Hace 29 Min

Juan Antonio Bayona sorprendió a David Broncano en La Revuelta con una divertida broma junto a su hermano gemelo, Carlos Bayona. El director de La sociedad de la nieve acudió al programa de La 1 de RTVE para promocionar su nueva película, Vieja Loca, pero el comienzo de la entrevista no fue lo que el presentador esperaba.

El director llegó “tarde” y envió a su gemelo en su lugar

Durante la emisión del 6 de octubre, Broncano presentó al supuesto invitado del día, sin sospechar que quien entraba al plató no era Juan Antonio, sino su hermano Carlos, conocido DJ y colaborador habitual del cineasta.

Carlos Bayona apareció en escena, entregó los regalos de rigor y se desenvolvió con total naturalidad, mientras el presentador no notaba el cambio.

Minutos después, desde producción interrumpieron con una videollamada inesperada: en pantalla apareció el verdadero Juan Antonio Bayona, explicando que llegaba tarde al Teatro Príncipe de Gran Vía porque su tren había sufrido un retraso.

“No sé si esto está grabado o qué…”, dijo Broncano, sin entender del todo qué ocurría, mientras el público comenzaba a sospechar de la broma.

Broncano, confundido entre los Bayona

Poco después, el director de Vieja Loca entró al plató y reveló la trampa:

“Le he dicho que llegaba tarde y que me echara un cable”, explicó entre risas.

Broncano, desconcertado, confesó que se había confundido completamente:

“Perdón, ¿quién está hablando ahora? Os habéis movido muy rápido, como cuando se barajan las cartas. Ya no sé quién es quién”, bromeó el presentador.

Carlos, mientras tanto, se colocó una máscara de bulldog durante la videollamada, lo que añadió aún más caos a la situación.

Una broma “excelente” y promoción de Vieja Loca

Tras varios minutos de confusión, Broncano terminó rindiéndose ante el ingenio de los gemelos Bayona:

“Ha sido una excelente broma. Muy bien ejecutada. Lo habéis jugado muy bien”, admitió entre aplausos.

Juan Antonio Bayona aprovechó su visita para hablar de Vieja Loca, su nueva película protagonizada por Carmen Maura, que llegará a los cines el 10 de octubre.

El director y su hermano, que recientemente celebraron juntos su 50 cumpleaños al ritmo de Estopa, demostraron una vez más su complicidad y su sentido del humor en televisión.

