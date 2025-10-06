Secciones
Mundo

El increíble rating que logró el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión: ¿superó a Mega?

El concurso regresó tras varios años de ausencia bajo la animación de Diana Bolocco.

El increíble rating que logró el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión: ¿superó a Mega?
Hace 2 Hs

Este domingo, Chilevisión vivió el esperado estreno de Fiebre de Baile, marcando el regreso de uno de los estelares de baile más icónicos de la televisión abierta.

El debut del programa no pasó desapercibido: se convirtió en líder absoluto de sintonía en su horario prime, alcanzando un pico de 832.000 espectadores y manteniendo una audiencia promedio de 653.724 personas.

En comparación con su competencia en el mismo horario, comprendido entre 22.30 y 00.47, Mega registró 529.901 televidentes, Canal 13 obtuvo 380.891, y TVN 201.609, consolidando a Chilevisión como el canal más visto durante la franja.

El regreso de Fiebre de Baile a CHV

Si bien el estreno se realizó un domingo, la transmisión regular de Fiebre de Baile no será en esa jornada, ya que el espacio dominical está reservado para Primer Plano.

A partir de esta semana, el estelar conducido por Diana Bolocco se emitirá en vivo de lunes a miércoles, después del noticiero central, consolidando su lugar en la programación diaria del canal.

Temas Chiletelevisión chilenaChilevisión
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
4

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
5

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
6

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Más Noticias
El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

El Gobierno ofrece una recompensa de $20 millones por datos que ayuden a capturar a “El Petiso David”

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Comentarios