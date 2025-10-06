El increíble rating que logró el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión: ¿superó a Mega?

Este domingo, Chilevisión vivió el esperado estreno de Fiebre de Baile, marcando el regreso de uno de los estelares de baile más icónicos de la televisión abierta.
El debut del programa no pasó desapercibido: se convirtió en líder absoluto de sintonía en su horario prime, alcanzando un pico de 832.000 espectadores y manteniendo una audiencia promedio de 653.724 personas.
En comparación con su competencia en el mismo horario, comprendido entre 22.30 y 00.47, Mega registró 529.901 televidentes, Canal 13 obtuvo 380.891, y TVN 201.609, consolidando a Chilevisión como el canal más visto durante la franja.
El regreso de Fiebre de Baile a CHV
Si bien el estreno se realizó un domingo, la transmisión regular de Fiebre de Baile no será en esa jornada, ya que el espacio dominical está reservado para Primer Plano.
A partir de esta semana, el estelar conducido por Diana Bolocco se emitirá en vivo de lunes a miércoles, después del noticiero central, consolidando su lugar en la programación diaria del canal.