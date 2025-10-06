Secciones
Tensión en "Only Fama": Fran García-Huidobro y Paty Maldonado protagonizaron un fuerte cruce por Daniela Aránguiz

El intercambio entre las dos figuras de la televisión chilena dejó varios momentos de alta tensión.

Tensión en Only Fama: Fran García-Huidobro y Paty Maldonado protagonizaron un fuerte cruce por Daniela Aránguiz
Hace 2 Hs

Fran García-Huidobro y Paty Maldonado protagonizaron un fuerte cruce en "Only Fama" (Mega) luego de que ambas abordaran la disputa que involucra a Daniela Aránguiz y Cony Capelli.

Todo comenzó cuando la animadora comentó la situación entre las dos figuras televisivas, señalando: “Cuando Cony dijo que tú no eras un ejemplo, ¿dijo que ella sí lo era? Porque ella ha sido bastante honesta, desde el reality, con su adicción, con la enfermedad que tuvo”.

En ese momento fue interrumpida por Maldonado, quien respondió sin rodeos: “Perdona que te interrumpa, chiquilla. Yo soy bastante más vieja. Si tú no quieres ser ofendida, no quieres que te saquen tu pasado, que te abran el Libro de Petete... no hables huevadas”.

Patricia Maldonado contó detalles de la feroz pelea con Raquel Argandoña: "Me descoloqué"

Patricia Maldonado contó detalles de la feroz pelea con Raquel Argandoña: Me descoloqué

La opinóloga, además, defendió con firmeza a Daniela Aránguiz, asegurando: “A mí me parece que decir ‘no eres un ejemplo’, yo le digo ‘¿quién eres tú para hablar cuando haces esto, esto y esto?’”.

Ante las palabras de Maldonado, García-Huidobro no se quedó callada y replicó: “Tú y yo vamos a estar en desacuerdo. Estamos en un lugar con micrófonos y cámaras; no es ir a decirle a una persona en su cara ‘no tienes derecho a decir esto de mí’. Si yo tiro una piedrita de este porte, espero que me llegue una piedrita de este porte y no un rocazo”.

Fran García-Huidobro recordó un tenso episodio con Jean-Philippe Cretton en "Yo Soy"

Fran García-Huidobro recordó un tenso episodio con Jean-Philippe Cretton en Yo Soy

La animadora también aclaró su rol en el programa: “Yo estoy tratando de entrevistar a la Dani. Y no sabía que la Dani venía con una asesora”.

Lejos de dar por cerrado el tema, Maldonado insistió en su postura y retrucó: “Perdón, yo te conozco a ti y a ti te encanta pelear. Y te encanta meter el dedo en la llaga”. A lo que Fran contestó entre risas: “Yo a ti también. Sí, me encanta pelear”.

