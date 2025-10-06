Secciones
Mundo

¡Un show histórico! 31 Minutos, la banda de títeres chilena, debutó en el Tiny Desk de NPR

El espectáculo combinó solos de guitarra entre neblina, coros emotivos y momentos de humor absurdo.

¡Un show histórico! 31 Minutos, la banda de títeres chilena, debutó en en el Tiny Desk de NPR ¡Un show histórico! 31 Minutos, la banda de títeres chilena, debutó en en el Tiny Desk de NPR
Hace 5 Hs

El noticiario de títeres 31 Minutos cruzó oficialmente las fronteras. Este lunes, el grupo liderado por Álvaro Díaz y Pedro Peirano debutó en el canal de YouTube de NPR Music, marcando su primera presentación en Estados Unidos dentro del ciclo especial “El Tiny Takeover”, una versión del reconocido formato Tiny Desk Concerts dedicada a celebrar el Mes de la Música Latina.

Con una puesta en escena llena de humor, música en vivo y estética inconfundible, los personajes de Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque, Patana y compañía transformaron la oficina-estudio de NPR en Washington D.C. en un verdadero set de Titirilquén, la ciudad ficticia donde se desarrolla el noticiario.

El espectáculo combinó solos de guitarra entre neblina, coros emotivos y momentos de humor absurdo, en una presentación que fue descrita como “impactante” por los propios protagonistas a través de redes sociales.

Tulio Triviño y su llegada a Washington

Antes del estreno, Tulio Triviño protagonizó un video promocional grabado en tono humorístico desde la capital estadounidense. “¡Amigos! Por fin he llegado a Washington. Lugar famoso por el Capitolio, el Lago de los Cisnes patos y, próximamente, del Tiny Desk de 31 Minutos. ¡No se lo pierdan!”, declaró el conductor ficticio, en una publicación que rápidamente se volvió viral y generó gran expectación entre los seguidores del programa.

Un nuevo hito para la televisión chilena

Con esta presentación, 31 Minutos se une a la lista de artistas chilenos que han participado en las prestigiosas sesiones acústicas de NPR, como Mon Laferte, Ana Tijoux y Rubio.

El show representa un nuevo hito internacional para el programa que, desde su estreno hace más de dos décadas, ha logrado trascender generaciones y fronteras gracias a su mezcla de irreverencia, crítica social y humor inteligente.

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa
2

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
3

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio
4

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
5

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales
6

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

Más Noticias
Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de El Petiso David de los Tribunales Federales

Patrullas, chalecos antibalas y policías armados: así fue la salida de "El Petiso David" de los Tribunales Federales

El Petiso David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

El "Petiso" David se entregó ante la Justicia Federal a minutos de que ofrezcan recompensa

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

“Se llevaron nuestros sueños”: comerciantes tucumanos relataron el violento robo que sufrieron en Villa 9 de Julio

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Así luce el hijo de Ricardo Fort a los 21 años: el impactante cambio físico de Felipe

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Comentarios