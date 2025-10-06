Secciones
Mundo

Nueva encuesta Cadem: Jara crece, Kast se mantiene y Matthei baja en la carrera presidencial en Chile

El sondeo muestra estabilidad en la intención de voto y una leve ventaja para la candidata oficialista.

Nueva encuesta Cadem: Jara crece, Kast se mantiene y Matthei baja en la carrera presidencial en Chile Nueva encuesta Cadem: Jara crece, Kast se mantiene y Matthei baja en la carrera presidencial en Chile FOTO/ELPAÍS.
Hace 1 Hs

La nueva edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem mostró estabilidad en el panorama político nacional, sin grandes variaciones respecto a la semana anterior. La candidata oficialista Jeannette Jara subió un punto y alcanzó el 27% de las preferencias, consolidándose en el primer lugar. En tanto, José Antonio Kast se mantuvo firme con 23%, y Evelyn Matthei registró una caída de dos puntos, quedando en 15%.

Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 10% (+1 punto), Harold Mayne-Nicholls con 4% (-1 punto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 0%.

Un 9% de los encuestados declaró que no votaría, no sabe o no responde, reveló Cadem en su último informe. 

Camino a La Moneda 2025: expectativa presidencial y atributos de liderazgo

En cuanto a la expectativa presidencial, el líder del Partido Republicano alcanzó su mejor nivel desde abril, con un 40% de los consultados que cree que será el próximo jefe de Estado. Le sigue Jara, que subió tres puntos y llegó a 34%, también su mejor registro. En tercer lugar se ubican Matthei y Parisi con 7%, seguidos por Kaiser con 5%.

Respecto de los atributos presidenciales, Cadem destacó que Jeannette Jara es percibida como una candidata “capaz de generar diálogo y acuerdos” (36%), “tolerante frente a la diversidad” (40%), con “capacidad para impulsar cambios en educación, salud, pensiones y vivienda” (34%), además de ser “carismática” (36%), “simpática” (37%) y “cercana” (37%).

Por su parte, José Antonio Kast se destaca por su “carácter” (33%), su “autoridad y liderazgo” (37%), su “capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (38%), su “habilidad para resolver los problemas de inmigración” (37%) y por la percepción de que “podrá hacer cambios radicales” (34%).

Temas ChileEvelyn MattheiJosé Antonio KastJeannette Jara
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Camino a La Moneda: Jara se mantiene líder y Kast baja un punto, según la última encuesta Cadem

Camino a La Moneda: Jara se mantiene líder y Kast baja un punto, según la última encuesta Cadem

Latife Soto lanzó una inquietante predicción sobre un famoso cantante: Viene con una tristeza grande

Latife Soto lanzó una inquietante predicción sobre un famoso cantante: "Viene con una tristeza grande"

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
4

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria
5

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
6

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Más Noticias
Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Guillermo Francos admitió un impacto negativo por el caso Espert en la campaña libertaria

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Comentarios