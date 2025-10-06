Nueva encuesta Cadem: Jara crece, Kast se mantiene y Matthei baja en la carrera presidencial en Chile

La nueva edición de la Encuesta Plaza Pública Cadem mostró estabilidad en el panorama político nacional, sin grandes variaciones respecto a la semana anterior. La candidata oficialista Jeannette Jara subió un punto y alcanzó el 27% de las preferencias, consolidándose en el primer lugar. En tanto, José Antonio Kast se mantuvo firme con 23%, y Evelyn Matthei registró una caída de dos puntos, quedando en 15%.
Más atrás se ubican Johannes Kaiser con 11%, Franco Parisi con 10% (+1 punto), Harold Mayne-Nicholls con 4% (-1 punto), Marco Enríquez-Ominami con 1% y Eduardo Artés con 0%.
Un 9% de los encuestados declaró que no votaría, no sabe o no responde, reveló Cadem en su último informe.
Camino a La Moneda 2025: expectativa presidencial y atributos de liderazgo
En cuanto a la expectativa presidencial, el líder del Partido Republicano alcanzó su mejor nivel desde abril, con un 40% de los consultados que cree que será el próximo jefe de Estado. Le sigue Jara, que subió tres puntos y llegó a 34%, también su mejor registro. En tercer lugar se ubican Matthei y Parisi con 7%, seguidos por Kaiser con 5%.
Respecto de los atributos presidenciales, Cadem destacó que Jeannette Jara es percibida como una candidata “capaz de generar diálogo y acuerdos” (36%), “tolerante frente a la diversidad” (40%), con “capacidad para impulsar cambios en educación, salud, pensiones y vivienda” (34%), además de ser “carismática” (36%), “simpática” (37%) y “cercana” (37%).
Por su parte, José Antonio Kast se destaca por su “carácter” (33%), su “autoridad y liderazgo” (37%), su “capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (38%), su “habilidad para resolver los problemas de inmigración” (37%) y por la percepción de que “podrá hacer cambios radicales” (34%).