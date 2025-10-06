Nueva encuesta Cadem: Jara crece, Kast se mantiene y Matthei baja en la carrera presidencial en Chile

Camino a La Moneda 2025: expectativa presidencial y atributos de liderazgo

En cuanto a la expectativa presidencial, el líder del Partido Republicano alcanzó su mejor nivel desde abril, con un 40% de los consultados que cree que será el próximo jefe de Estado. Le sigue Jara, que subió tres puntos y llegó a 34%, también su mejor registro. En tercer lugar se ubican Matthei y Parisi con 7%, seguidos por Kaiser con 5%.