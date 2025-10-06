Secciones
Confirmado por Enel: siete comunas de Santiago tendrán cortes de luz este lunes 6 de octubre

La interrupción del suministro eléctrico responde a trabajos de mantenimiento y modernización de la red, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Hace 1 Hs

La Empresa Nacional de Electricidad (Enel) confirmó hoy nuevos cortes de luz programados que afectarán a distintos sectores de la Región Metropolitana.

Según la información entregada por la compañía, la interrupción del suministro eléctrico responde a trabajos de mantenimiento y modernización de la red, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio.

Quienes deseen consultar las zonas exactas afectadas o reportar fallas inesperadas, podrán hacerlo a través del sitio web oficial de Enel, donde está disponible el mapa de trabajos programados.

Los cortes se mantendrán desde las 10 de la mañana hasta aproximadamente las 17, dependiendo de cada comuna.

Comunas afectadas por el corte de luz hoy en la Región Metropolitana

- Independencia: desde las 10 hasta las 16 

- Quinta Normal: desde las 9 hasta las 15

- Peñalolén: desde las 10 hasta las 17 

- San Miguel: desde las 10 hasta las 14 

- Pudahuel: desde las 14 hasta las 18

- Colina: desde las 10.30 hasta las 16.30 

- Maipú: desde las 11 hasta las 17 

¿Cómo hacer un reclamo ante Enel por cortes de energía prolongados?

Para realizar un reclamo a Enel por cortes de energía prolongados en Chile, puedes contactar a Enel directamente a través de su sitio web, teléfono o WhatsApp, o bien, presentar tu reclamo ante el SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) o la SEC (Superintendencia de Electricidad y Combustibles). Para cualquiera de las opciones que elijas, debes seguir las siguientes recomendaciones:

1. Sitio web: Ingresa al sitio web de Enel y busca la sección de contacto o reclamos. Completa el formulario con tus datos, los detalles del corte y cualquier información adicional que respalde tu reclamo.

2. Teléfono: Llama a los números de atención al cliente de Enel (600 696 0000 o 800 800 696) para reportar el corte y solicitar información sobre el tiempo de reposición y posibles compensaciones.

3. WhatsApp: Contacta a Enel a través de su número de WhatsApp (+56 9 9444 7606) y describe el problema. Puedes adjuntar fotos o videos para respaldar tu reclamo.

