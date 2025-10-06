Celebra el Día del Cine Español con estas siete películas imprescindibles que puedes ver gratis en RTVE Play

El 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español, y RTVE Play invita a conmemorar esta fecha disfrutando de una selección de siete películas imprescindibles que puedes ver gratis en su plataforma digital. Con más de 300 títulos de producción nacional disponibles en Somos Cine, la apuesta de RTVE por el talento y la cultura española se consolida como una de las más sólidas del panorama audiovisual.