Celebra el Día del Cine Español con estas siete películas imprescindibles que puedes ver gratis en RTVE Play

El 6 de octubre se celebra el Día del Cine Español, y RTVE Play invita a conmemorar esta fecha disfrutando de una selección de siete películas imprescindibles que puedes ver gratis en su plataforma digital. Con más de 300 títulos de producción nacional disponibles en Somos Cine, la apuesta de RTVE por el talento y la cultura española se consolida como una de las más sólidas del panorama audiovisual.
Entre las obras destacadas se incluyen auténticos hitos del cine reciente, reconocidos en festivales internacionales y premiados en los Goya, César, Feroz y hasta los Óscar. A continuación, un recorrido por las siete joyas que no puedes dejar de ver.
As bestas (2022)
Dirigida por Rodrigo Sorogoyen, esta intensa historia rural arrasó en los Premios Goya con nueve galardones, incluido Mejor Película, Dirección y Mejor Actor para Denis Ménochet. Ambientada en una aldea gallega, narra el conflicto entre una pareja francesa y sus vecinos, una tensión que crece hasta un punto de no retorno.
Handia (2017)
Ganadora de diez Premios Goya, esta cinta rodada en euskera y dirigida por Aitor Arregi y Jon Garaño se basa en la historia real del hombre más alto del siglo XIX. Una reflexión sobre la ambición, la fama y los lazos familiares que emocionó al público y al jurado del Festival de San Sebastián.
Todo sobre mi madre (1999)
Una de las obras maestras de Pedro Almodóvar, ganadora del Óscar a Mejor Película Extranjera, un Globo de Oro y seis Premios Goya. Protagonizada por Cecilia Roth, es un homenaje a la maternidad, la identidad y la fuerza femenina, con el inconfundible sello del cineasta manchego.
Verano 1993 (2017)
La ópera prima de Carla Simón, reconocida con el Goya a Mejor Dirección Novel, cuenta la historia de una niña de seis años que debe adaptarse a una nueva vida tras perder a su madre. Con Bruna Cusí y David Verdaguer, es una obra delicada y luminosa sobre la infancia y la pérdida.
Cinco lobitos (2022)
La debutante Alauda Ruiz de Azúa firmó con esta cinta un retrato honesto y conmovedor sobre la maternidad contemporánea. Premiada con el Goya a Dirección Novel y con reconocimientos para Laia Costa y Susi Sánchez, se convirtió en una de las películas más aclamadas de los últimos años.
La llamada (2017)
El fenómeno musical de “Los Javis”, Javier Calvo y Javier Ambrossi, conquistó la taquilla con más de 2,7 millones de euros recaudados. Con Leiva ganador del Goya a Mejor Canción Original, esta comedia irreverente y emotiva celebra la fe, la amistad y la libertad con humor y ritmo pop.
Campeones (2018)
Dirigida por Javier Fesser, esta inspiradora historia sobre un entrenador y un equipo de baloncesto formado por personas con discapacidad intelectual se llevó el Goya a Mejor Película. Jesús Vidal ganó el de Actor Revelación, y su mensaje inclusivo conquistó al público y la crítica.
El mejor cine español, gratis y al alcance de todos
Además de estas siete películas, RTVE Play ofrece un amplio catálogo con títulos como Alcarràs, La maternal, 20.000 especies de abejas o La trinchera infinita. También puedes explorar colecciones dedicadas a grandes actores y actrices españoles, como Javier Bardem, Penélope Cruz, Anna Castillo o Javier Cámara.
La plataforma RTVE Play es completamente gratuita, solo requiere registro, y puede disfrutarse desde móvil, tableta, Smart TV o web, permitiendo continuar la reproducción desde cualquier dispositivo.
Este Día del Cine Español, la propuesta es clara: celebrar el talento nacional y redescubrir, sin coste, las historias que han marcado la historia del cine en España.