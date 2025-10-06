La Cueva de la Vieja, el santuario prehistórico de Albacete que guarda pinturas rupestres de hace 10.000 años

Entre los paisajes del sureste español, oculto en las laderas del Cerro del Bosque, se encuentra un enclave donde el tiempo parece haberse detenido: la Cueva de la Vieja, en Alpera (Albacete). Este abrigo natural, descubierto en 1910 por el maestro Pascual Serrano Gómez, alberga una de las manifestaciones más impresionantes del Arte Rupestre Levantino, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1998.
En su interior se conservan más de 170 motivos pictóricos, trazados en un intenso tono rojizo que ha resistido milenios. Estas figuras —humanas, animales y símbolos abstractos— fueron realizadas por los últimos cazadores-recolectores que habitaron la península, hace entre 10.000 y 6.000 años. Sus escenas revelan la cosmovisión y el modo de vida de aquellos pueblos que dependían de la caza y la recolección para sobrevivir.
Escenas de caza y símbolos de la vida prehistórica
Entre las representaciones más llamativas destacan 33 figuras de arqueros, protagonistas de escenas de caza donde aparecen ciervos, cabras, toros y carnívoros ejecutados con notable detalle. Estas imágenes fueron realizadas con pigmentos minerales rojos, aplicados mediante finas herramientas que permitían lograr el característico “trazo de pluma levantino”.
También se distinguen figuras femeninas vestidas y adornadas, posiblemente vinculadas a rituales o símbolos de fertilidad, lo que otorga al conjunto un profundo valor espiritual y antropológico.
La transición al arte esquemático
Además del arte figurativo, la Cueva de la Vieja conserva 37 motivos abstractos propios del Arte Esquemático, desarrollado posteriormente durante el Neolítico (entre 6.500 y 3.200 a.C.). Estas líneas, zigzags y manchas de color rojo fueron elaboradas con yemas de los dedos o ramas vegetales, reflejando una evolución hacia formas más simbólicas del pensamiento humano.
Este paso del arte naturalista al esquemático marca un cambio cultural profundo: el tránsito de sociedades cazadoras-recolectoras a las primeras comunidades agrícolas y ganaderas.
Un monumento protegido y abierto al público
Reconocida como Monumento Histórico-Artístico desde 1924 y Bien de Interés Cultural desde 1985, la Cueva de la Vieja es hoy uno de los santuarios prehistóricos más valiosos de España.
Las visitas se realizan con guía y previa cita, ofreciendo la posibilidad de contemplar de cerca una de las expresiones más antiguas de la espiritualidad humana. En este abrigo, donde arte, historia y naturaleza se funden en un mismo escenario, aún resuena la huella de aquellos artistas prehistóricos que dejaron plasmada su visión del mundo hace miles de años.