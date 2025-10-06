La Cueva de la Vieja, el santuario prehistórico de Albacete que guarda pinturas rupestres de hace 10.000 años

En su interior se conservan más de 170 motivos pictóricos, trazados en un intenso tono rojizo que ha resistido milenios. Estas figuras —humanas, animales y símbolos abstractos— fueron realizadas por los últimos cazadores-recolectores que habitaron la península, hace entre 10.000 y 6.000 años. Sus escenas revelan la cosmovisión y el modo de vida de aquellos pueblos que dependían de la caza y la recolección para sobrevivir.