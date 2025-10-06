La Luna del Cazador 2025 brillará este martes: a qué hora y cómo verla desde España

La madrugada de este martes 7 de octubre ofrecerá uno de los espectáculos naturales más impresionantes del año: la Luna del Cazador 2025, también conocida como la superluna de octubre. Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el satélite alcanzará su punto de máxima iluminación y proximidad a la Tierra a las 05:47 horas, bajo la constelación de Aries, lo que permitirá disfrutar de una luna llena especialmente brillante y de gran tamaño.
Este fenómeno ocurre cuando la órbita lunar alcanza el perigeo, el momento en que la Luna se sitúa más cerca de nuestro planeta. Gracias a esta menor distancia, su brillo será más intenso y su diámetro aparente ligeramente superior, ofreciendo una imagen espectacular visible a simple vista desde toda España, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Aunque no será necesario utilizar telescopios, los binoculares pueden mejorar la experiencia y permitir observar con mayor detalle los cráteres y mares lunares.
Un evento con raíces ancestrales
La Luna del Cazador tiene su origen en las antiguas tradiciones del hemisferio norte. Tras la época de cosecha, las comunidades aprovechaban su intensa luz nocturna para cazar y almacenar víveres antes del invierno. Su nombre procede del inglés Hunter’s Moon y simboliza un tiempo de preparación y abundancia. En el calendario lunar, esta luna sigue a la Luna de la Cosecha o del Maíz, coincidiendo con los primeros días posteriores al equinoccio de otoño. Por eso, su aparición marca una transición hacia las noches más largas del año y un recordatorio del vínculo ancestral entre los ciclos naturales y la supervivencia humana.
Cuándo y dónde verla mejor
Aunque su punto máximo será la madrugada del 7 de octubre, la superluna podrá contemplarse desde la tarde del día anterior y durante las primeras horas de la noche siguiente. En su salida sobre el horizonte mostrará un tono anaranjado característico, producto de la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre.
Los expertos recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica, como áreas rurales, playas o miradores, donde la claridad del cielo permite apreciar con más nitidez los detalles del satélite y disfrutar plenamente del fenómeno.
Coincidirá con las Dracónidas
Como si fuera poco, durante los mismos días en que la Luna del Cazador brillará con fuerza, el cielo ofrecerá otro espectáculo: las Dracónidas, la primera lluvia de meteoros del otoño. Este cruce de eventos convierte la primera semana de octubre en un momento ideal para los amantes de la astronomía y la fotografía nocturna.
Según el calendario lunar del IGN, tras esta luna llena, el cuarto menguante llegará el 13 de octubre a las 20:12 horas, bajo la constelación de Cáncer. Hasta entonces, la superluna del Cazador será la gran protagonista del mes: una fusión perfecta de tradición, ciencia y belleza natural que invita a mirar al cielo y reconectar con el ritmo del cosmos.