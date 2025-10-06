La Luna del Cazador 2025 brillará este martes: a qué hora y cómo verla desde España

Un evento con raíces ancestrales

La Luna del Cazador tiene su origen en las antiguas tradiciones del hemisferio norte. Tras la época de cosecha, las comunidades aprovechaban su intensa luz nocturna para cazar y almacenar víveres antes del invierno. Su nombre procede del inglés Hunter’s Moon y simboliza un tiempo de preparación y abundancia. En el calendario lunar, esta luna sigue a la Luna de la Cosecha o del Maíz, coincidiendo con los primeros días posteriores al equinoccio de otoño. Por eso, su aparición marca una transición hacia las noches más largas del año y un recordatorio del vínculo ancestral entre los ciclos naturales y la supervivencia humana.