Secciones
Mundo

10 series que debes ver si te encantó “El verano en que me enamoré”

Si te apasionan los romances juveniles, las amistades inolvidables y las historias que evocan la magia del verano, esta lista es para ti.

10 series que debes ver si te encantó “El verano en que me enamoré”
Hace 1 Hs

Si fuiste de los que se enamoró de El verano en que me enamoré -la exitosa serie de Netflix que arrasa en audiencia-, probablemente sigues pensando en Belly, sus primeros amores y ese verano que lo cambió todo. Con su mezcla de romance juvenil, amistades intensas y momentos que definen el paso a la madurez, la historia ha conquistado a millones de espectadores que buscan revivir esa sensación de juventud, libertad y emociones a flor de piel.

Las series de amor adolescente tienen una fórmula infalible: primeros amores, triángulos románticos, conflictos familiares y la búsqueda de identidad. Nos invitan a revivir la intensidad de esa etapa en la que todo se siente por primera vez, y cada experiencia deja huella. Pero, ¿qué ver cuando la temporada termina y te quedas con ganas de más?

Aquí tienes 10 series imprescindibles que te harán sentir ese mismo “verano eterno”:

1. The Summer I Turned Pretty (Amazon Prime Video)

Sí, la original. Si aún no la has visto o quieres revivirla, esta adaptación de la trilogía de Jenny Han es una joya de la nostalgia romántica.

2. A todos los chicos de los que me enamoré (Netflix)

Otra historia de Jenny Han, que combina romance adolescente, inseguridades y segundas oportunidades con la dulzura de su protagonista, Lara Jean.

3. Heartstopper (Netflix)

Una historia tierna y honesta sobre el amor entre dos chicos que descubren su identidad, la amistad y la aceptación en el camino hacia la madurez.

4. Outer Banks (Netflix)

Amor, aventura y misterio se mezclan en una historia de jóvenes que buscan un tesoro mientras enfrentan conflictos sociales y sentimentales.

5. One Tree Hill (HBO Max)

Un clásico que marcó a toda una generación. Combina drama, crecimiento personal y romances que evolucionan a lo largo de los años.

6. The O.C. (Disney+)

Una serie icónica de los 2000 donde los lazos de amistad y amor se entrelazan bajo el sol de California, con personajes inolvidables.

7. Dawson’s Creek (Prime Video)

Ideal para los nostálgicos. Esta serie sobre un grupo de amigos en un pequeño pueblo costero explora los altibajos del amor adolescente con profundidad emocional.

8. Never Have I Ever (Yo nunca, Netflix)

Una comedia juvenil que combina humor, romance y crecimiento personal a través de la mirada fresca y divertida de su protagonista, Devi.

9. The Summer I Turned Pretty: spin-off futuro

Aunque aún no se ha confirmado, los fans ya esperan una historia paralela del universo de El verano en que me enamoré. Mantente atento a los anuncios de Amazon Prime Video.

10. My Life with the Walter Boys (Netflix)

Una de las nuevas sensaciones juveniles de la plataforma, con amor, cambios inesperados y un ambiente familiar que recuerda mucho al espíritu de Belly.

Estas producciones demuestran que los romances juveniles nunca pasan de moda. Son historias que nos recuerdan la intensidad de los primeros amores, la importancia de la amistad y el vértigo de crecer. Si te quedaste con ganas de más tras ver El verano en que me enamoré, esta lista será tu próxima maratón.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

La nueva ilusión de Victoria Federica: un tatuador malagueño de 32 años

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

La grieta entre Andy y Lucas se agranda tras la demanda por deudas: “Andy se siente engañado y quiere salir de ahí”

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

El embutido español poco conocido que sorprende a quienes se atreven a probarlo

Supervivientes: Mario y Claudia terminan su relación en medio de rumores y polémicas

Supervivientes: Mario y Claudia terminan su relación en medio de rumores y polémicas

Mercadona busca personal para trabajar de noche con sueldos de hasta 2.280 euros más plus de nocturnidad

Mercadona busca personal para trabajar de noche con sueldos de hasta 2.280 euros más plus de nocturnidad

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
4

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
5

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei
6

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más Noticias
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse

Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Comentarios