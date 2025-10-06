10 series que debes ver si te encantó “El verano en que me enamoré”

Si fuiste de los que se enamoró de El verano en que me enamoré -la exitosa serie de Netflix que arrasa en audiencia-, probablemente sigues pensando en Belly, sus primeros amores y ese verano que lo cambió todo. Con su mezcla de romance juvenil, amistades intensas y momentos que definen el paso a la madurez, la historia ha conquistado a millones de espectadores que buscan revivir esa sensación de juventud, libertad y emociones a flor de piel.