10 series que debes ver si te encantó “El verano en que me enamoré”

Si fuiste de los que se enamoró de El verano en que me enamoré -la exitosa serie de Netflix que arrasa en audiencia-, probablemente sigues pensando en Belly, sus primeros amores y ese verano que lo cambió todo. Con su mezcla de romance juvenil, amistades intensas y momentos que definen el paso a la madurez, la historia ha conquistado a millones de espectadores que buscan revivir esa sensación de juventud, libertad y emociones a flor de piel.
Las series de amor adolescente tienen una fórmula infalible: primeros amores, triángulos románticos, conflictos familiares y la búsqueda de identidad. Nos invitan a revivir la intensidad de esa etapa en la que todo se siente por primera vez, y cada experiencia deja huella. Pero, ¿qué ver cuando la temporada termina y te quedas con ganas de más?
Aquí tienes 10 series imprescindibles que te harán sentir ese mismo “verano eterno”:
1. The Summer I Turned Pretty (Amazon Prime Video)
Sí, la original. Si aún no la has visto o quieres revivirla, esta adaptación de la trilogía de Jenny Han es una joya de la nostalgia romántica.
2. A todos los chicos de los que me enamoré (Netflix)
Otra historia de Jenny Han, que combina romance adolescente, inseguridades y segundas oportunidades con la dulzura de su protagonista, Lara Jean.
3. Heartstopper (Netflix)
Una historia tierna y honesta sobre el amor entre dos chicos que descubren su identidad, la amistad y la aceptación en el camino hacia la madurez.
4. Outer Banks (Netflix)
Amor, aventura y misterio se mezclan en una historia de jóvenes que buscan un tesoro mientras enfrentan conflictos sociales y sentimentales.
5. One Tree Hill (HBO Max)
Un clásico que marcó a toda una generación. Combina drama, crecimiento personal y romances que evolucionan a lo largo de los años.
6. The O.C. (Disney+)
Una serie icónica de los 2000 donde los lazos de amistad y amor se entrelazan bajo el sol de California, con personajes inolvidables.
7. Dawson’s Creek (Prime Video)
Ideal para los nostálgicos. Esta serie sobre un grupo de amigos en un pequeño pueblo costero explora los altibajos del amor adolescente con profundidad emocional.
8. Never Have I Ever (Yo nunca, Netflix)
Una comedia juvenil que combina humor, romance y crecimiento personal a través de la mirada fresca y divertida de su protagonista, Devi.
9. The Summer I Turned Pretty: spin-off futuro
Aunque aún no se ha confirmado, los fans ya esperan una historia paralela del universo de El verano en que me enamoré. Mantente atento a los anuncios de Amazon Prime Video.
10. My Life with the Walter Boys (Netflix)
Una de las nuevas sensaciones juveniles de la plataforma, con amor, cambios inesperados y un ambiente familiar que recuerda mucho al espíritu de Belly.
Estas producciones demuestran que los romances juveniles nunca pasan de moda. Son historias que nos recuerdan la intensidad de los primeros amores, la importancia de la amistad y el vértigo de crecer. Si te quedaste con ganas de más tras ver El verano en que me enamoré, esta lista será tu próxima maratón.