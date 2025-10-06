Alerta sanitaria en Extremadura: ya son cuatro los fallecidos por fiebre del Nilo Occidental

La fiebre del Nilo Occidental vuelve a encender las alarmas en Extremadura. Un hombre de 91 años que permanecía ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva ha fallecido, elevando a cuatro el número de víctimas mortales registradas este año en la comunidad autónoma.
Según informó el Servicio Extremeño de Salud (SES) en un comunicado oficial, en lo que va de 2025 se han detectado 22 casos de la enfermedad en la región, de los cuales cuatro fueron asintomáticos -identificados a través del Banco de Sangre- y cuatro pacientes han perdido la vida. Además, dos personas continúan hospitalizadas en Don Benito-Villanueva y otra más en el Hospital de Mérida.
El SES ha solicitado a las ocho áreas de salud de Extremadura que mantengan una vigilancia activa y refuercen la capacidad diagnóstica, ante la posibilidad de nuevos contagios. Aunque el 80% de las infecciones humanas no presentan síntomas, el virus puede causar cuadros neurológicos graves en personas mayores o con enfermedades previas.
Medidas de prevención recomendadas por el SES
Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de prevenir la proliferación de mosquitos, principales transmisores del virus del Nilo Occidental. Para ello, se recomienda:
- Mantener en buen estado piscinas, estanques y balsas.
- Vaciar objetos que acumulen agua, como platos de macetas, jarras, cubos, juguetes, bebederos de mascotas o neumáticos.
- Cubrir recipientes de agua en exteriores y limpiar canalones y desagües de tejados y patios.
- Usar ropa clara y de manga larga, pantalones y calzado cerrado para reducir la exposición a picaduras.
- Evitar perfumes, jabones perfumados y aerosoles capilares, ya que pueden atraer insectos.
- Aplicar repelentes e insecticidas autorizados, disponibles en loción, spray o pulseras.
- Instalar mosquiteras en puertas y ventanas para impedir la entrada de mosquitos al hogar.
Qué es la fiebre del Nilo Occidental
La fiebre del Nilo Occidental es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, que adquieren el virus al alimentarse de aves portadoras. En la mayoría de los casos no produce síntomas, pero puede causar fiebre, dolor de cabeza, debilidad muscular y, en los casos más graves, meningitis o encefalitis.
Desde el SES recuerdan que la prevención es clave: eliminar los puntos de agua estancada y protegerse de las picaduras son las medidas más efectivas para evitar la propagación del virus.