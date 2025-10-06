Alerta sanitaria en Extremadura: ya son cuatro los fallecidos por fiebre del Nilo Occidental

Según informó el Servicio Extremeño de Salud (SES) en un comunicado oficial, en lo que va de 2025 se han detectado 22 casos de la enfermedad en la región, de los cuales cuatro fueron asintomáticos -identificados a través del Banco de Sangre- y cuatro pacientes han perdido la vida. Además, dos personas continúan hospitalizadas en Don Benito-Villanueva y otra más en el Hospital de Mérida.