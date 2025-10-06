Fiestas del Barrio del Pilar 2025: programación completa, conciertos y actividades en Madrid

Madrid se prepara para vivir uno de los encuentros más emblemáticos del otoño. Del 8 al 12 de octubre, el Barrio del Pilar celebrará sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Pilar, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. El evento, promovido por la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo, tendrá lugar en el recinto ferial del Paseo de La Vaguada, que ya abrió sus puertas el pasado 3 de octubre.