Fiestas del Barrio del Pilar 2025: programación completa, conciertos y actividades en Madrid

Madrid se prepara para vivir uno de los encuentros más emblemáticos del otoño. Del 8 al 12 de octubre, el Barrio del Pilar celebrará sus tradicionales fiestas en honor a la Virgen del Pilar, coincidiendo con el Día de la Hispanidad. El evento, promovido por la Junta Municipal del Distrito de Fuencarral-El Pardo, tendrá lugar en el recinto ferial del Paseo de La Vaguada, que ya abrió sus puertas el pasado 3 de octubre.
Las Fiestas del Barrio del Pilar 2025 volverán a reunir tradición, cultura, actividades familiares y conciertos gratuitos con artistas de primer nivel, consolidándose como una cita imprescindible para vecinos y visitantes de todas las edades.
Programación completa de las Fiestas del Pilar 2025
Miércoles 8 de octubre
La apertura musical contará con la energía de The Talisker Band, Rock’n’Heels, Gatos y Cacos y DSeed, marcando el comienzo de una semana de celebración.
Jueves 9 de octubre
A las 21:00 horas, se dará inicio oficial a las fiestas con el tradicional pregón, seguido del esperado concierto de Nacha Pop. Durante la jornada también habrá un pasacalles de Alquimia Circus y una animada sesión del DJ Pulpo, que pondrá ritmo al arranque de los festejos.
Viernes 10 de octubre
El día estará dedicado especialmente a la juventud, con las actuaciones de Álvaro Mayo, Paula Koops, JM y Twins Melody, artistas emergentes que triunfan en redes sociales y plataformas digitales.
Sábado 11 de octubre
Los niños y niñas serán los protagonistas con actividades como torneos, rocódromo, teatro en inglés y pasacalles temáticos. Por la noche, el escenario principal recibirá a Los G Band (tributo a Hombres G), seguidos por Efecto Pasillo y una sesión final del DJ Ardiya.
Domingo 12 de octubre
Coincidiendo con el Día de la Hispanidad, la jornada se centrará en la diversidad cultural y en el homenaje a las personas mayores. Habrá un desfile de folclore iberoamericano con la participación de comunidades de Ecuador, Perú y Venezuela, seguido de una tradicional chocolatada y un concierto de Shaila Dúrcal. El cierre de las fiestas llegará con un gran espectáculo de fuegos artificiales.
Cómo llegar al recinto ferial
El Parque de La Vaguada, donde se celebran las fiestas, es un espacio accesible y bien conectado. La estación de metro Barrio del Pilar (línea 9) se encuentra a apenas cuatro minutos a pie. También se puede acceder desde Herrera Oria (línea 9) o Avenida de la Ilustración y Peñagrande (línea 7).
Para quienes opten por el autobús, las líneas 49, 83, 128, 132 y 147 de la EMT llegan directamente a la zona, además de varias líneas interurbanas que conectan con municipios cercanos.
Una tradición que une a Madrid
Con su mezcla de música en directo, actividades culturales y propuestas para todas las edades, las Fiestas del Barrio del Pilar 2025 refuerzan su papel como una de las celebraciones más populares y queridas de Madrid. Miles de personas se dan cita cada año para compartir momentos únicos que celebran la identidad local, la convivencia vecinal y la alegría colectiva.