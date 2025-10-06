William Levy y Paula Echevarría protagonizan “Camino a Arcadia”, la gran apuesta española de SkyShowtime para este otoño

SkyShowtime refuerza su compromiso con la producción original en España con el estreno de Camino a Arcadia, su nueva ficción protagonizada por William Levy y Paula Echevarría. Tras éxitos como Mentiras pasajeras -producida por Pedro Almodóvar- y Matices, la plataforma de streaming suma una historia de acción, emociones intensas y segundas oportunidades que promete cautivar al público.
La serie, que llegará el lunes 10 de noviembre con los tres primeros episodios -y los tres restantes de forma semanal-, supone la primera colaboración entre Levy y Echevarría. El actor cubano, recordado por Café con aroma de mujer, también ejerce de productor, mientras que la actriz española regresa a la televisión seis años después de protagonizar Los nuestros 2.
Ambientada en la ficticia ciudad de Arcadia, la trama sigue la historia de Pablo (William Levy), un hombre que parece haber alcanzado la vida perfecta: una comunidad unida, un hijo al que adora y un trabajo como entrenador de lucha canaria. Sin embargo, su pasado violento en México amenaza con destruirlo todo cuando su antigua pareja regresa dispuesta a vengarse. Entre secretos enterrados, conflictos personales y la lucha por proteger a su hijo, Pablo deberá enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás.
El elenco incluye a Michelle Renaud (La Herencia), Andrea Duro (Física o Química), Raúl Peña (Machos Alfa), Nacho Guerreros (La que se avecina), Alejandro Nones, Sergio San y Pino Montesdeoca, entre muchos otros. En total, más de veinte intérpretes de España y Latinoamérica dan vida a un universo que combina drama familiar, acción y un trasfondo emocional profundo.
La producción corre a cargo de Secuoya Studios, con Jorge Saavedra (Néboa) en la dirección y un guion firmado por Lidia Fraga y Jacobo Díaz. Con seis episodios en total, Camino a Arcadia se presenta como una de las grandes apuestas de SkyShowtime para el cierre del año, reafirmando la estrategia de la plataforma de fortalecer su catálogo con historias locales de calidad y proyección internacional.