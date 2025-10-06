William Levy y Paula Echevarría protagonizan “Camino a Arcadia”, la gran apuesta española de SkyShowtime para este otoño

Ambientada en la ficticia ciudad de Arcadia, la trama sigue la historia de Pablo (William Levy), un hombre que parece haber alcanzado la vida perfecta: una comunidad unida, un hijo al que adora y un trabajo como entrenador de lucha canaria. Sin embargo, su pasado violento en México amenaza con destruirlo todo cuando su antigua pareja regresa dispuesta a vengarse. Entre secretos enterrados, conflictos personales y la lucha por proteger a su hijo, Pablo deberá enfrentarse a un pasado que creía haber dejado atrás.