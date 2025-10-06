Cuánto gana un español trabajando como albañil en Noruega

Pablo González, un albañil español que vive en Noruega desde 2011, ha compartido en su canal de YouTube cómo es realmente trabajar en el país escandinavo.
En su vídeo, explica las condiciones laborales, los horarios y los sueldos del sector de la construcción, donde asegura que existe una gran demanda de mano de obra especializada y una mejor calidad de vida en comparación con España.
“Trabajo desde hace más de siete años en una de las principales constructoras del país y viajo mucho por toda Noruega. Hay bastante trabajo y buenas condiciones”, afirma.
Los sueldos en el sector de la construcción en Noruega
Según González, los salarios mínimos en el sector de la construcción ya eran elevados en 2020, aunque a día de hoy podrían ser incluso más altos.
En aquel momento, los trabajadores especializados, como fontaneros o electricistas, cobraban unas 209 coronas por hora, aproximadamente 20 euros.
Los no especializados, sin experiencia previa, percibían 188 coronas, unos 18 euros la hora.
Los salarios medios según el oficio eran los siguientes:
Pintores: alrededor de 3.600 euros brutos al mes.
Fontaneros: unos 4.100 euros mensuales.
Carpinteros: cerca de 36.500 euros brutos al año.
Conductores de grúa: unos 44.300 euros anuales.
Operadores de maquinaria pesada: cerca de 41.000 euros brutos al año.
“En general, los sueldos oscilan entre los 3.600 y los 4.300 euros al mes, dependiendo del tipo de trabajo y la experiencia”, resume el albañil.
Jornadas laborales de 37,5 horas semanales
Otro de los puntos que más destaca es la jornada laboral en Noruega, muy diferente a la española.
El promedio es de 37,5 horas semanales, y el horario habitual es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas.
Además, en el sector de la obra civil, como carreteras o puertos, es común trabajar de lunes a jueves.
“Es un sistema que se lleva bastante porque muchas obras están en zonas remotas y la gente necesita fines de semana largos para volver a casa”, explica.
González también aclara que todas las horas extra se pagan, y “muy por encima del salario normal”, algo que valora especialmente tras su experiencia laboral previa en España.
Condiciones laborales y calidad de vida
El albañil asegura que, aunque Noruega ofrece muy buenas condiciones laborales, emigrar sigue siendo una decisión personal y compleja.
“Hay que tener en cuenta muchos factores: la experiencia, la capacidad de adaptarse, el idioma y, a veces, también la suerte de estar en el lugar adecuado en el momento justo”, comenta.
Pese a todo, Pablo González concluye que el sector de la construcción en Noruega funciona bien y sigue siendo una gran oportunidad para los trabajadores cualificados que buscan estabilidad y un salario competitivo en Europa.
Por qué cada vez más españoles buscan trabajo en Noruega
Noruega se ha convertido en uno de los destinos preferidos para los trabajadores españoles, sobre todo para quienes se dedican a los oficios técnicos.
Los altos salarios, la jornada laboral reducida y la seguridad laboral hacen del país nórdico una opción atractiva para quienes buscan una vida profesional más equilibrada.