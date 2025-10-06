La Comunidad de Madrid anuncia nuevos apagones y cortes de luz esta semana: estos son los 30 municipios afectados

Iberdrola ha anunciado cortes de luz programados del 4 al 10 de octubre en más de 30 municipios de la Comunidad de Madrid, incluida la capital. Consulta si tu zona se verá afectada.
La Comunidad de Madrid sufrirá apagones y cortes de luz programados durante esta semana, del 4 al 10 de octubre de 2025, según ha informado i-DE Grupo Iberdrola.
La compañía eléctrica ha comunicado que estos cortes no se deben a fallos en el suministro, sino a labores de mantenimiento y mejora de la red eléctrica, necesarias para garantizar un servicio más estable y seguro.
En total, se verán afectados 34 municipios madrileños, incluyendo Madrid capital, donde también se registrarán interrupciones puntuales durante la madrugada.
Municipios afectados por los cortes de luz en Madrid
Los trabajos se extenderán por toda la comunidad, afectando tanto a grandes ciudades como a localidades rurales.
Entre los municipios afectados se encuentran:
Madrid, Alcalá de Henares, Alcorcón, Arroyomolinos, Boadilla del Monte, Buitrago del Lozoya, Ciudalcampo-San Sebastián de los Reyes, Collado Villalba, Colmenar Viejo, Fuenlabrada, Galapagar, Getafe, Griñón, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Navalcarnero, Paracuellos de Jarama, Pinto, Torrejón de Ardoz, Torrelodones, Valdemorillo y Villaviciosa de Odón, entre otros.
Los horarios de interrupción varían según la zona: la mayoría de los cortes durarán entre 30 minutos y 3 horas, aunque en algunos puntos de Madrid capital habrá actuaciones nocturnas.
Calles de Madrid con cortes programados
En la ciudad de Madrid, Iberdrola ha detallado las siguientes interrupciones en el suministro eléctrico:
Calle Lenguas (7 de octubre): de 00:05 a 04:00 horas.
Calles Fernán González y O’Donnell (7 de octubre): de 08:30 a 09:15 horas.
Doctor Esquerdo, Mateo López, Vaquerías y Vicente Caballero (7 de octubre): de 10:30 a 11:00 horas.
Calle Príncipe (8 y 10 de octubre): de 07:15 a 09:15 horas.
Los trabajos podrían finalizar antes de la hora prevista, en cuyo caso el suministro se restablecerá de forma inmediata y sin previo aviso.
Otros municipios con cortes destacados
Alcalá de Henares: 10 de octubre, de 10:00 a 12:00 (carretera Alcalá-Daganzo, M-100 km 15).
Alcorcón: 9 de octubre, cortes en la calle Río Tajo (números 12, 14 y 16).
Arroyomolinos: 10 de octubre, de 08:30 a 10:30 (Miguel de Cervantes y Rosalía de Castro).
Collado Villalba: 8 de octubre, en calles Acacias, Álamos y Fresnos (08:30-09:00 y 16:00-16:30).
Fuenlabrada: 6 de octubre, de 12:00 a 14:00 (calle Embalse y Manantial).
Majadahonda: 9 de octubre, de 09:00 a 11:00 (urbanización Los Satélites).
Navalcarnero: cortes entre el 6 y el 9 de octubre en calles Camino Villaviciosa, San José e Italia.
Villaviciosa de Odón: 7 de octubre, cortes en calles Alta, Laurel, Olivos y Meseta.
Cómo saber si tu zona se verá afectada
Para comprobar si tu vivienda o negocio está dentro de las áreas afectadas, Iberdrola recomienda consultar el mapa de interrupciones programadas disponible en el Área de Clientes de su web.
Los usuarios pueden introducir su dirección y activar alertas personalizadas por SMS o correo electrónico para recibir notificaciones antes de cada corte.
Recomendaciones ante los cortes de luz
La compañía aconseja seguir algunas medidas básicas para evitar incidencias durante las interrupciones:
Desconectar electrodomésticos y equipos electrónicos sensibles.
Evitar el uso de ascensores durante el corte.
Planificar las actividades domésticas y laborales en función de los horarios previstos.
Iberdrola recuerda que, una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, el suministro eléctrico se restablecerá automáticamente.