Viajes del Imserso 2025/2026: las personas con discapacidad pueden acceder al programa si cumplen estas condiciones

Requisitos imprescindibles para participar

Para poder acceder a las plazas del Imserso 2025-2026, las personas con discapacidad deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con la edad, la pensión y la autonomía personal.

A continuación, los principales requisitos:

Tener una pensión de jubilación y haber cumplido al menos 55 años.

Percibir una pensión de viudedad y tener 60 años o más.

Ser beneficiario de un subsidio de desempleo ordinario y tener más de 60 años.

Haber obtenido una pensión por incapacidad permanente con una edad igual o superior a 60 años.

Ser beneficiario activo del sistema de la Seguridad Social y haber superado los 65 años.

Además, es fundamental que los participantes mantengan cierta autonomía funcional, es decir, que puedan desenvolverse en las actividades básicas de la vida diaria durante el viaje.