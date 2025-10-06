Viajes del Imserso 2025/2026: las personas con discapacidad pueden acceder al programa si cumplen estas condiciones

En 2025, las personas con discapacidad en España podrán beneficiarse del programa de viajes del Imserso 2025-2026, una iniciativa que busca fomentar el turismo accesible, el ocio activo y la prevención de la dependencia.
El programa, gestionado por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), ofrece viajes económicos a distintos destinos de costa, interior y naturaleza, con precios reducidos y opciones adaptadas a las necesidades de cada participante.
Requisitos imprescindibles para participar
Para poder acceder a las plazas del Imserso 2025-2026, las personas con discapacidad deben cumplir una serie de condiciones relacionadas con la edad, la pensión y la autonomía personal.
A continuación, los principales requisitos:
Tener una pensión de jubilación y haber cumplido al menos 55 años.
Percibir una pensión de viudedad y tener 60 años o más.
Ser beneficiario de un subsidio de desempleo ordinario y tener más de 60 años.
Haber obtenido una pensión por incapacidad permanente con una edad igual o superior a 60 años.
Ser beneficiario activo del sistema de la Seguridad Social y haber superado los 65 años.
Además, es fundamental que los participantes mantengan cierta autonomía funcional, es decir, que puedan desenvolverse en las actividades básicas de la vida diaria durante el viaje.
¿Quiénes pueden inscribirse desde fuera de España?
El programa también está abierto a residentes españoles en otros países europeos, como Alemania, Francia, Italia, Portugal, Suiza, Noruega o Reino Unido, entre otros.
De esta forma, quienes viven en el extranjero pero conservan su vínculo con la Seguridad Social española también pueden disfrutar de los viajes subvencionados del Imserso.
Un programa con ventajas sociales y económicas
Los viajes del Imserso no solo representan una oportunidad de ocio, sino también una herramienta para fortalecer la inclusión y el bienestar de las personas mayores y con discapacidad.
Los precios siguen siendo muy accesibles —con tarifas especiales para pensionistas con rentas bajas— y, en esta nueva edición, se incluye la posibilidad de viajar con animales de compañía en algunas rutas.
Cómo inscribirse en los viajes del Imserso 2025/2026
Las personas interesadas deben estar acreditadas por el Imserso y contar con la carta que incluye su clave de acceso, enviada a los usuarios durante septiembre.
Con esa clave se puede reservar plaza a través de la web oficial o en cualquiera de las agencias de viajes colaboradoras, presentando el DNI.