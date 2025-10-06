Secciones
Andrea Duro anuncia que se casa: su anillo de compromiso y el misterio sobre su prometido

Andrea Duro en la premiere de 'La Favorita 1922'Getty Images Andrea Duro en la premiere de 'La Favorita 1922'Getty Images
Hace 1 Hs

Andrea Duro sorprende a sus seguidores al anunciar su compromiso en Instagram. La actriz muestra su anillo y una romántica foto en Granada junto a su pareja, cuya identidad sigue siendo un misterio.

La actriz da la noticia en Instagram: “En Granada siempre pasan cosas bonitas”

Andrea Duro, de 33 años, ha compartido una de las noticias más felices de su vida: se casa.

La actriz, conocida por sus papeles en Física o Química y La Favorita 1922, anunció su compromiso a través de Instagram, donde publicó dos fotografías que rápidamente se llenaron de comentarios y felicitaciones.

“En Granada siempre pasan cosas bonitas”, escribió junto a un emoticono de anillo de diamantes, confirmando así lo que muchos de sus seguidores sospechaban tras verla lucir una joya muy especial en su mano izquierda.

Un anillo de compromiso que ha enamorado a sus fans

En una de las imágenes, Andrea aparece posando sola, mostrando con orgullo su anillo de compromiso, una pieza elegante y clásica que ha causado furor entre sus seguidores.

En la segunda fotografía, aparece junto a su pareja, abrazados y sonrientes, en lo que parece ser una escapada romántica a Granada, ciudad que la actriz ha convertido en el escenario de su anuncio más personal.

Los fans no han tardado en llenar los comentarios de mensajes de cariño: “Qué emoción”, “Te lo mereces todo” o “Viva el amor” son algunos de los más repetidos.

Un prometido misterioso del que se sabe muy poco

Lo que más ha llamado la atención del anuncio es el misterio que rodea al prometido de Andrea Duro.

Del joven apenas se conocen detalles: no pertenece al mundo del espectáculo y prefiere mantenerse en el anonimato, aunque ambos comenzaron a salir a finales de 2024, según adelantó Vanitatis.

La última relación conocida de la actriz fue con el jugador de pádel Ale Galán, pero su actual pareja habría conquistado su corazón en pocos meses, consolidando la relación hasta llegar a este paso tan importante.

Una nueva etapa personal para Andrea Duro

Con esta noticia, Andrea Duro inicia una nueva etapa vital marcada por la felicidad y la estabilidad.

En los últimos meses, la intérprete ha estado centrada en sus proyectos profesionales —como la película La Favorita 1922, donde brilló en la alfombra roja—, y ahora celebra también este momento dulce en el terreno sentimental.

El anuncio ha revolucionado las redes sociales y se ha convertido en una de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo español este fin de semana.

