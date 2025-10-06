Secciones
Mundo

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025-2026 en España: 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con rentas más bajas

Consultá cuándo reservar según tu comunidad.

Arranca la venta de viajes del Imserso 2025-2026 en España: 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con rentas más bajas
Hace 1 Hs

El Imserso inicia la venta de sus viajes 2025-2026 con grandes novedades: más de 879.000 plazas disponibles, tarifas planas de 50 euros para las pensiones más bajas y viajes con mascotas. Consultá cuándo reservar según tu comunidad.

Fechas clave: el Imserso arranca este 6 de octubre

El esperado programa de turismo del Imserso 2025-2026 comienza este lunes, 6 de octubre, su fase de venta en varias comunidades autónomas.

Desde las 9:00 horas, los pensionistas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco ya pueden reservar sus viajes.

El miércoles 8 de octubre será el turno para el resto de comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.

En total, el programa ofrece 879.213 plazas y varias novedades muy esperadas, como la tarifa plana de 50 euros para pensionistas con rentas más bajas y la posibilidad de viajar con animales de compañía.

Novedades: viajes con mascotas y tarifa plana de 50 euros

Por primera vez, los usuarios podrán viajar con sus mascotas en los viajes de costa peninsular e insular, una mejora largamente demandada por los jubilados.

Además, el Imserso ha creado una tarifa plana de 50 euros destinada a los pensionistas con rentas más bajas, para que nadie se quede sin vacaciones. Esta medida busca favorecer la inclusión social y el acceso al turismo entre los mayores con menos recursos.

Más de 879.000 plazas disponibles: destinos para todos los gustos

El programa Imserso 2025-2026 distribuye sus plazas de la siguiente manera:

Costa peninsular: 440.284 plazas

Costa insular (Canarias y Baleares): 228.142 plazas

Turismo de escapada y cultural: 210.787 plazas

Los viajes incluyen alojamiento con pensión completa, seguros médicos, traslados y actividades culturales, convirtiéndose en una de las opciones más económicas y completas para jubilados en España.

Cómo reservar tu viaje del Imserso

Desde el pasado 11 de septiembre, el Instituto ha enviado 2,8 millones de cartas a los 4,3 millones de acreditados del programa.

En esa carta se incluye una clave de cuatro dígitos que permite hacer la reserva por internet a través de las centrales de las empresas adjudicatarias:

Turismo Social (Ávoris)

UTE Mundicolor

Los usuarios también pueden reservar directamente en agencias de viajes colaboradoras, presentando únicamente su DNI y la carta de acreditación.

 Qué es ser “acreditado preferente” del Imserso

Los llamados “acreditados preferentes” son aquellos pensionistas que viajaron con el Imserso la temporada anterior.

Tienen prioridad para elegir destino y fechas, por lo que pueden reservar antes que el resto y acceder a las mejores plazas disponibles.

Un clásico del turismo sénior en España

El Programa de Turismo del Imserso sigue siendo una de las políticas sociales más valoradas por los mayores españoles.

Además de ofrecer precios asequibles y destinos de calidad, contribuye al empleo turístico en temporada baja y al desarrollo económico de las zonas costeras.

Con sus nuevas ventajas —viajes con mascotas y precios más inclusivos—, esta temporada promete ser una de las más demandadas de los últimos años.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Raphael preocupa tras cancelar un nuevo concierto por enfermedad: Volveré con más fuerza que nunca

Raphael preocupa tras cancelar un nuevo concierto por enfermedad: "Volveré con más fuerza que nunca"

El pueblo que tiene Carlos Alcaraz en España: se oculta en la sierra de Albacete

El pueblo que tiene Carlos Alcaraz en España: se oculta en la sierra de Albacete

David Broncano y Silvia Alonso compran una exclusiva casa en Ávila y consolidan su relación

David Broncano y Silvia Alonso compran una exclusiva casa en Ávila y consolidan su relación

Mercadona busca personal para trabajar de noche con sueldos de hasta 2.280 euros más plus de nocturnidad

Mercadona busca personal para trabajar de noche con sueldos de hasta 2.280 euros más plus de nocturnidad

España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

Lo más popular
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle
1

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña
2

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz
3

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas
4

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes
5

En medio de tensión, finalmente los magistrados votarán hoy en dos sedes

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei
6

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más Noticias
Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Un policía murió en una persecución en Colalao del Valle

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Más restricciones o esperar a Estados Unidos, el dilema de Milei

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Fábrica artesanal: “Quesito Comué”, un proyecto de amigas y emprendedoras

Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse

Llegó “Tafí Viejo, verdor sin tiempo”: cuándo podrá verse

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

Espert quedó afuera y LLA busca reflotar la campaña

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

La Justicia Federal de Tucumán ordenó restituir las pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Críticas y expectativas marcan la previa de las elecciones en Juan Bautista Alberdi

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Una jueza no creyó su versión y Facundo Ale está en Benjamín Paz

Comentarios