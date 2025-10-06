Arranca la venta de viajes del Imserso 2025-2026 en España: 7.447 plazas a 50 euros para pensionistas con rentas más bajas

El Imserso inicia la venta de sus viajes 2025-2026 con grandes novedades: más de 879.000 plazas disponibles, tarifas planas de 50 euros para las pensiones más bajas y viajes con mascotas. Consultá cuándo reservar según tu comunidad.
Fechas clave: el Imserso arranca este 6 de octubre
El esperado programa de turismo del Imserso 2025-2026 comienza este lunes, 6 de octubre, su fase de venta en varias comunidades autónomas.
Desde las 9:00 horas, los pensionistas de Asturias, Cataluña, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Ceuta, Baleares, Canarias, La Rioja, Navarra y País Vasco ya pueden reservar sus viajes.
El miércoles 8 de octubre será el turno para el resto de comunidades: Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid, Melilla y Murcia.
En total, el programa ofrece 879.213 plazas y varias novedades muy esperadas, como la tarifa plana de 50 euros para pensionistas con rentas más bajas y la posibilidad de viajar con animales de compañía.
Novedades: viajes con mascotas y tarifa plana de 50 euros
Por primera vez, los usuarios podrán viajar con sus mascotas en los viajes de costa peninsular e insular, una mejora largamente demandada por los jubilados.
Además, el Imserso ha creado una tarifa plana de 50 euros destinada a los pensionistas con rentas más bajas, para que nadie se quede sin vacaciones. Esta medida busca favorecer la inclusión social y el acceso al turismo entre los mayores con menos recursos.
Más de 879.000 plazas disponibles: destinos para todos los gustos
El programa Imserso 2025-2026 distribuye sus plazas de la siguiente manera:
Costa peninsular: 440.284 plazas
Costa insular (Canarias y Baleares): 228.142 plazas
Turismo de escapada y cultural: 210.787 plazas
Los viajes incluyen alojamiento con pensión completa, seguros médicos, traslados y actividades culturales, convirtiéndose en una de las opciones más económicas y completas para jubilados en España.
Cómo reservar tu viaje del Imserso
Desde el pasado 11 de septiembre, el Instituto ha enviado 2,8 millones de cartas a los 4,3 millones de acreditados del programa.
En esa carta se incluye una clave de cuatro dígitos que permite hacer la reserva por internet a través de las centrales de las empresas adjudicatarias:
Turismo Social (Ávoris)
UTE Mundicolor
Los usuarios también pueden reservar directamente en agencias de viajes colaboradoras, presentando únicamente su DNI y la carta de acreditación.
Qué es ser “acreditado preferente” del Imserso
Los llamados “acreditados preferentes” son aquellos pensionistas que viajaron con el Imserso la temporada anterior.
Tienen prioridad para elegir destino y fechas, por lo que pueden reservar antes que el resto y acceder a las mejores plazas disponibles.
Un clásico del turismo sénior en España
El Programa de Turismo del Imserso sigue siendo una de las políticas sociales más valoradas por los mayores españoles.
Además de ofrecer precios asequibles y destinos de calidad, contribuye al empleo turístico en temporada baja y al desarrollo económico de las zonas costeras.
Con sus nuevas ventajas —viajes con mascotas y precios más inclusivos—, esta temporada promete ser una de las más demandadas de los últimos años.