España: Llega una semana inestable con la amenaza de una nueva DANA en el Mediterráneo

La Aemet y Meteored alertan de una semana marcada por la inestabilidad y posibles lluvias torrenciales por una nueva DANA en el Mediterráneo. Conocé qué comunidades estarán más afectadas y cuándo cambiará el tiempo.
Lunes y martes: estabilidad antes del cambio
La semana comenzará con tiempo estable en la mayor parte de España, aunque el otoño meteorológico traerá pronto novedades.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el lunes dominarán los cielos despejados o poco nubosos, salvo en el norte de Canarias y zonas del Cantábrico, Galicia y el alto Ebro, donde podrían formarse nieblas matinales.
Las temperaturas máximas subirán de forma notable en el norte, especialmente en Galicia, el Cantábrico, el alto Ebro y los Pirineos. Sin embargo, descenderán en el sureste y el Mediterráneo, con bajones importantes en Málaga y zonas del interior de Almería y Murcia.
El martes será una jornada de transición, aún estable pero con indicios de cambio. El ambiente seco persistirá, aunque los primeros chubascos aparecerán en el interior sureste, el Sistema Central y el Cantábrico.
A partir del miércoles: posible DANA y lluvias torrenciales
Según Meteored, a partir del miércoles una DANA podría formarse en el entorno del Mediterráneo, provocando un giro radical en el tiempo. Si se confirma, el fenómeno dejaría lluvias intensas y persistentes en buena parte del este peninsular.
Las precipitaciones se intensificarían el jueves, afectando sobre todo a:
Comunidad Valenciana
Región de Murcia
Este de Castilla-La Mancha
Sierras de Almería
Cataluña
Se esperan acumulados de entre 10 y 20 litros por metro cuadrado en 24 horas, y podrían alcanzar los 50 l/m² en apenas dos o tres días en el litoral murciano y sur de Valencia.
No obstante, los meteorólogos advierten que la intensidad de las lluvias dependerá de si la perturbación se consolida como DANA o si finalmente se trata solo de una vaguada menos profunda.
Baleares y Cataluña, en alerta por oleaje y viento
Desde el inicio de la semana, Baleares y Cataluña estarán en alerta amarilla por oleaje, con vientos del norte y noroeste que podrían alcanzar rachas de hasta 70 km/h.
Las rissagas en Menorca y Mallorca podrían volver a repetirse, mientras que en el litoral de Girona y el Ampurdán se esperan olas de 3 a 4 metros.
Adiós al ‘veroño’: bajan las temperaturas
El paso de la DANA pondrá fin al episodio de calor otoñal que marcó el inicio de octubre.
A partir del miércoles, las temperaturas caerán de forma generalizada:
En el interior peninsular, las máximas bajarán entre 4 y 6 °C.
En el litoral mediterráneo, el descenso será más acusado, con máximas que pasarán de 30 °C a 22 °C.
En el norte, el ambiente se mantendrá fresco, con mínimas cercanas a los 10 °C.
Comunidades más afectadas por la inestabilidad
De acuerdo con los modelos de predicción, las zonas más afectadas por la DANA o la vaguada serían:
Murcia (especialmente el litoral y la Vega Baja)
Comunidad Valenciana (sur de Alicante y Valencia)
Cataluña (Costa Brava y prelitoral)
Almería y Granada oriental
Baleares
Mientras tanto, el norte peninsular y el centro de España mantendrán un tiempo más seco, aunque con descenso térmico y posibles nieblas matinales.
Qué esperar el fin de semana
Para el viernes, los modelos apuntan a chubascos persistentes en el sureste y el Mediterráneo, con cielos nubosos y ambiente más otoñal.
El fin de semana podría traer una tregua, aunque la inestabilidad continuará en el este peninsular, con lluvias aisladas y temperaturas contenidas.