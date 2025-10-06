El país más rico de Europa busca españoles: ofrece casa gratis y salarios de hasta 8.000 euros

Liechtenstein abre casi 300 ofertas de empleo para españoles

Liechtenstein, un pequeño país europeo enclavado en los Alpes y considerado uno de los más ricos del mundo, acaba de publicar 294 ofertas de trabajo disponibles para ciudadanos españoles. Las vacantes están gestionadas a través de la red EURES (European Employment Services), en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).