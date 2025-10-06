El país más rico de Europa busca españoles: ofrece casa gratis y salarios de hasta 8.000 euros

Liechtenstein, el país más rico de Europa, busca trabajadores españoles a través del portal EURES. Ofrecen alojamiento gratuito y sueldos que pueden superar los 8.000 euros al mes. Conocé los requisitos y cómo postularte.
Liechtenstein abre casi 300 ofertas de empleo para españoles
Liechtenstein, un pequeño país europeo enclavado en los Alpes y considerado uno de los más ricos del mundo, acaba de publicar 294 ofertas de trabajo disponibles para ciudadanos españoles. Las vacantes están gestionadas a través de la red EURES (European Employment Services), en colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).
A pesar de su tamaño, el país destaca por su potente economía, impulsada por un sistema fiscal competitivo —con un impuesto de sociedades del 12,5% y un IVA general del 8,1%, frente al 21% español—.
Sueldos en Liechtenstein: de 2.500 a más de 10.000 euros al mes
El salario medio en Liechtenstein ronda los 6.800 francos suizos (unos 7.150 euros) mensuales, aunque los sueldos pueden superar los 10.000 euros en los puestos más cualificados.
Director general: 16.740 CHF (≈ 15.227 €)
Director de informática: 14.328 CHF (≈ 13.042 €)
Director de centro de llamadas: 14.207 CHF (≈ 12.948 €)
Auxiliar de guardería: 2.224 CHF (≈ 2.024 €)
Consejero social: 2.564 CHF (≈ 2.332 €)
Sastre/modista: 2.585 CHF (≈ 2.351 €)
Algunas ofertas incluyen alojamiento gratuito, una ventaja importante dado el alto coste de vida del país.
Ofertas destacadas disponibles en EURES
Entre las casi 300 vacantes disponibles, estas son algunas de las más recientes publicadas por Liechtenstein:
Pareja para servicio doméstico: jornada completa, contrato indefinido, alojamiento gratuito y prestaciones sociales.
Empleado/a del hogar: contrato estable, salario superior a la media y beneficios sociales.
Operario/a de máquinas o montaje: jornada completa, contrato temporal.
Personal de logística: jornada completa, salario según experiencia.
Barbero/a: contrato indefinido en barbería premium, sueldo competitivo.
Todas las vacantes pueden consultarse en el portal de empleo EURES, donde los interesados pueden filtrar las ofertas según su perfil y nivel de experiencia.
Requisitos: idioma y permisos de residencia
Aunque no es obligatorio, hablar alemán —idioma oficial de Liechtenstein— es muy recomendable para acceder a la mayoría de los empleos.
Dado que el país no pertenece a la Unión Europea, los españoles deben obtener un permiso de residencia o trabajo. Existen varias modalidades:
Permiso L: trabajos de hasta 12 meses.
Permiso B: estancias superiores a 12 meses (renovable cada 5 años).
Permiso permanente: tras 5 años de residencia continua.
Permiso C: tras 10 años de residencia.
Permiso de fronterizo: para quienes viven en países vecinos y trabajan en Liechtenstein.
Ventajas de trabajar en Liechtenstein
Además de los altos salarios, trabajar en Liechtenstein ofrece otros beneficios:
Economía sólida y estable
Sistema sanitario y educativo de primer nivel
Baja presión fiscal
Alta calidad de vida y seguridad
Cómo postular a las ofertas de trabajo en Liechtenstein
Ingresá al portal EURES
.Buscá “Liechtenstein” en el país de destino.
Filtrá por categoría laboral o palabra clave.
Consultá los requisitos específicos de cada oferta.
Enviá tu CV en alemán o inglés según lo solicite la empresa.