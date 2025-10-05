Irma, la corredora que inspira a sus 86 años, fue la gran protagonista de los 21K LA GACETA

Sin dudas que fue una de las imágenes de la mañana de domingo en los 21K LA GACETA. Fue una jornada que reunió a más de 2.300 corredores. Entre los participantes que llenaron de color la mañana, hubo una mujer que se robó todas las miradas: Irma Gautrain, de 86 años, que completó los 10 kilómetros con una sonrisa que inspiró a todos los presentes.
“Me gusta correr, me gusta. A veces digo ‘no, ya no’, pero sigo, porque me gusta”, contó Irma, con una energía contagiosa. Su historia con el running comenzó hace apenas cinco años, tras quedar viuda. “Cuando me quedé sola, encontré en el deporte salud, alegría y ganas de vivir. Eso encontré”, relató con orgullo, mientras saludaba a quienes la felicitaban al cruzar la meta.
Lejos de rendirse a los achaques de la edad, Irma decidió desafiar los límites. “Todos los de mi edad andan con bastoncitos o con andador. Yo les digo: 'caminen, caminen'. Si a mí también me dolían las rodillas y las piernas, pero fui al traumatólogo, hago ejercicio, y ya no me duele nada”, aseguró con convicción.
Aunque no corre mirando el reloj, completó los 10 kilómetros con un tiempo que no muchos logran a su edad. “Tengo tiempo, pero no me fijo. No me interesa eso. Lo importante es hacerlo, disfrutarlo”, dijo, con la serenidad de quien corre por placer y no por competencia.
Su mensaje para los demás es simple y poderoso: “Salud es moverse. Que caminen, que hagan ejercicio, eso es salud. Se van a mantener bien, todos los dolores se les van a ir. Esto es hermoso, hermoso, salud”.
Y cuando se le pregunta cómo le gustaría seguir, Irma lo tiene claro: “Sería lo más lindo que Dios me diera, morir en lo que me gusta, y no enferma, atada a una cama. Porque esto -dice señalando su camiseta- es vida”, remarcó.