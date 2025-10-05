Irma, la corredora que inspira a sus 86 años, fue la gran protagonista de los 21K LA GACETA

Sin dudas que fue una de las imágenes de la mañana de domingo en los 21K LA GACETA. Fue una jornada que reunió a más de 2.300 corredores. Entre los participantes que llenaron de color la mañana, hubo una mujer que se robó todas las miradas: Irma Gautrain, de 86 años, que completó los 10 kilómetros con una sonrisa que inspiró a todos los presentes.