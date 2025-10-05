Triple femicidio narco: así es la cárcel peruana donde "Pequeño J" espera su extradición

Aunque el penal no es de máxima seguridad, el acusado fue alojado en el área de observación, un espacio destinado al resguardo inicial de los internos y que cuenta con mayor vigilancia y control que los pabellones comunes. Desde el INPE difundieron fotos y videos de su ingreso: se lo ve esposado, en ojotas y con un toallón sobre los hombros, mientras imprime sus huellas y camina con calma entre las celdas.