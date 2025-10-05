El misterioso pueblo español que está encima de una roca y tiene 900 habitantes

En la provincia de Girona, existe un pueblo que parece suspendido en el aire, anclado a un impresionante risco de basalto de más de 50 metros de altura. Sus casas, construidas al borde del acantilado, forman una postal única que desafía la gravedad y la imaginación. Con apenas un kilómetro cuadrado de extensión, este enigmático enclave se aferra a la cima de una pared rocosa creada por la erosión de dos antiguas coladas de lava, ofreciendo una vista tan dramática como inolvidable.