El día que Gonzalo Valenzuela recordó la trágica muerte de su hijo Ringo: "Fue una negligencia"

Meses atrás, Gonzalo Valenzuela habló sobre la trágica muerte de Ringo, el tercer hijo que tuvo con Juana Viale en 2011, y falleció antes de nacer. El actor chileno explicó cómo se desencadenó el trágico final durante el parto y recordó que el bebé no logró sobrevivir porque llegaron “10 minutos tarde” al hospital.
Sobre la muerte de su hijo Ringo, Valenzuela explicó: “Murió en el parto. Nosotros vivíamos en Del Viso, como a 40 minutos de Buenos Aires y nos vinimos... fue una negligencia médica absolutamente”.
Con emoción, el actor chileno rememoró ese día que marcó su vida y la de su ex pareja, la argentina Juana Viale: “Yo la veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que tranquilos. Me mandó a comprar unos remedios, fui a comprarlos, ella los tomó pero seguía con contracciones. Dije 'no más' y nos subimos al auto así como estábamos. Llegamos tarde, diez minutos tarde. Con tanta contracción, el bebé se había hecho caca adentro y eso... Fue terrible”, explicó visiblemente afectado.
Gonzalo Valenzuela contó cómo lleva el duelo por la muerte de su hijo Ringo
Valenzuela también habló sobre cómo enfrentó el duelo. “Fue durísimo, pero lo primero que hice fue ocuparme de Juana, que no tenía esa relación con la muerte. Para mí, lo principal era ella”, confesó. El actor, quien perdió a un hermano y a sus padres siendo joven, aseguró que tiene una relación cercana con la muerte: “No le tengo miedo, la respeto”.
Además, el chileno recordó su relación con Ámbar, la hija mayor de Juana, fruto de su relación con el músico Juan de Benedictis. “A Ámbar la crié como una hija, pero siempre desde el lugar de no ser el papá, aunque con el amor que corresponde”, afirmó.