El día que Gonzalo Valenzuela recordó la trágica muerte de su hijo Ringo: "Fue una negligencia"

Con emoción, el actor chileno rememoró ese día que marcó su vida y la de su ex pareja, la argentina Juana Viale: “Yo la veía a Juana que estaba metida en la tina con contracciones muy seguidas y la partera me decía que no fuéramos a la clínica, que podíamos ir mañana, que tranquilos. Me mandó a comprar unos remedios, fui a comprarlos, ella los tomó pero seguía con contracciones. Dije 'no más' y nos subimos al auto así como estábamos. Llegamos tarde, diez minutos tarde. Con tanta contracción, el bebé se había hecho caca adentro y eso... Fue terrible”, explicó visiblemente afectado.