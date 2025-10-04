La joya natural de Toledo: tiene playa con un castillo milenario y vistas inolvidables

Un baño con vistas al castillo de Escalona

El castillo de Escalona, que corona este rincón natural, no solo aporta un componente visual impresionante, sino que también conecta a los visitantes con la historia del lugar. Fue construido por orden del rey Alfonso VI de Castilla en el siglo XI, y posteriormente habitado por figuras históricas como el infante don Juan Manuel, el condestable Álvaro de Luna, y los marqueses de Villena y duques de Escalona, Juan Pacheco y Diego López Pacheco. Por su relevancia, el castillo fue conocido como la Corte de los Prodigios, y hoy todavía se conservan sus imponentes torres y sólidos muros.