La joya natural de Toledo: tiene playa con un castillo milenario y vistas inolvidables

Cuando se habla de playas, es común pensar en el mar Mediterráneo o el Atlántico. Sin embargo, España alberga rincones de interior que sorprenden por su belleza inusual. En Toledo, uno de estos paraísos reúne naturaleza e historia en un escenario que remite a épocas medievales: la playa natural de Calicantón, en el municipio de Escalona, a los pies de su castillo milenario.
Pese a no estar junto al mar, esta playa toledana ha captado la atención de quienes buscan alternativas veraniegas. Situada junto al río Alberche, ofrece un entorno perfecto: aguas serenas y poco profundas, arena suave, sombra de árboles y una atmósfera tranquila y familiar. Todo ello, con una fortaleza casi milenaria como telón de fondo.
Un baño con vistas al castillo de Escalona
El castillo de Escalona, que corona este rincón natural, no solo aporta un componente visual impresionante, sino que también conecta a los visitantes con la historia del lugar. Fue construido por orden del rey Alfonso VI de Castilla en el siglo XI, y posteriormente habitado por figuras históricas como el infante don Juan Manuel, el condestable Álvaro de Luna, y los marqueses de Villena y duques de Escalona, Juan Pacheco y Diego López Pacheco. Por su relevancia, el castillo fue conocido como la Corte de los Prodigios, y hoy todavía se conservan sus imponentes torres y sólidos muros.
El destino ideal para un día de picnic y desconexión
La playa de Calicantón se ha convertido en un plan predilecto para vecinos de Toledo y de localidades cercanas, e incluso para muchos madrileños que buscan escapar del asfalto y disfrutar de un entorno tranquilo. Con fácil acceso, es perfecta para pasar el día en familia, darse un chapuzón, montar un picnic o simplemente disfrutar de las vistas que ofrece este singular entorno natural.
Cómo llegar
Escalona se encuentra a poco más de 80 kilómetros de Madrid, lo que convierte a Calicantón en una excelente escapada de fin de semana para quienes viven en la capital. Basta con llevar toalla, sombrilla y algo de comida para vivir una experiencia distinta, entre naturaleza e historia.
Si estás buscando playas de interior en España, la playa de Calicantón en Toledo es una joya que no puedes dejar pasar. Un espacio ideal para disfrutar del verano rodeado de naturaleza, agua fresca y con la imponente silueta de un castillo medieval como fondo. ¿Te animas a descubrirla?