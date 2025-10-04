Malpica de Bergantiños: el colorido pueblo marinero de A Coruña donde se come el mejor marisco de España

Con sus casas de colores, su puerto vibrante y el aroma a salitre que impregna cada rincón, Malpica de Bergantiños se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de quienes buscan autenticidad, belleza natural y una mesa de categoría. Este encantador pueblo marinero de la provincia de A Coruña, en la mágica Costa da Morte, es mucho más que un lugar de paso: es un destino gastronómico de referencia que presume —con razón— de servir el mejor marisco de España.
Aunque sus aguas frías son solo para valientes, sus playas vírgenes, los acantilados esculpidos por el viento y los paisajes de postal invitan al descanso, la desconexión y la contemplación. Pero si algo convierte a Malpica en un lugar especial, es su estrecha relación con el mar.
El centro del pueblo se asienta sobre un estrecho istmo, con la playa a un lado y el puerto al otro, formando un entorno urbano único y pintoresco. Allí encontrarás el Muelle Norte, con las casetas de pescadores y la Lonja, y el Muelle Sur, donde aún hoy es posible ver a las tradicionales redeiras —las mujeres que reparan las redes—, una estampa que mantiene viva la esencia marinera.
Atalaia y otros rincones con vistas al Atlántico
Perderse por los barrios antiguos de Atalaia y O Areal es otra de las joyas que ofrece Malpica. Desde la plaza de O Cruceiro, un camino entre casas conduce a miradores espectaculares como O Bufadoiro o el Picote da Atalaia, desde donde se puede admirar el Golfo Ártabro y las misteriosas islas Sisargas, vigilantes eternas frente a la costa gallega.
Muy cerca, el Cabo San Adrián regala una de las panorámicas más impresionantes del Océano Atlántico. Allí se alza una ermita del siglo XVI, reconstruida en el XX, en torno a la cual giran leyendas populares y una tradicional romería declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.
Ruta dos Faros: senderismo entre acantilados y playas
Para los que buscan aventura y naturaleza, Malpica es también el punto de partida de la Ruta dos Faros, un recorrido de 200 kilómetros que atraviesa la Costa da Morte hasta Finisterre. La primera etapa, de 22 km, lleva desde el pequeño faro del puerto de Malpica hasta la playa de Niñóns, en Ponteceso, pasando por playas de ensueño como Seaia, Seiruga y Barizo.
Un paraíso para los paladares
Pero sin duda, el gran reclamo de Malpica es su marisco fresco y de calidad excepcional. En sus tabernas y restaurantes frente al mar, es posible degustar percebes, navajas, almejas, pulpo y centollos recién capturados, acompañados de buen vino gallego y vistas al Atlántico.
Con su mezcla de tradición, sabor, paisajes únicos y un ambiente acogedor, Malpica de Bergantiños es el rincón perfecto para quienes quieren disfrutar del norte de España con los cinco sentidos. Si tu próxima escapada busca autenticidad y una mesa que deje huella, este pueblo costero gallego debe estar en tu lista.