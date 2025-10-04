Malpica de Bergantiños: el colorido pueblo marinero de A Coruña donde se come el mejor marisco de España

Con sus casas de colores, su puerto vibrante y el aroma a salitre que impregna cada rincón, Malpica de Bergantiños se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de quienes buscan autenticidad, belleza natural y una mesa de categoría. Este encantador pueblo marinero de la provincia de A Coruña, en la mágica Costa da Morte, es mucho más que un lugar de paso: es un destino gastronómico de referencia que presume —con razón— de servir el mejor marisco de España.