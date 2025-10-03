Secciones
Paso a paso: cómo postular a las ofertas laborales del Ministerio del Deporte en Chile

La repartición requiere trabajadores comprometidos con la labor social, quienes pueden postular a distintos cargos disponibles en diversas comunas del país.

Hace 23 Min

El Ministerio del Deporte de Chile tiene entre sus principales objetivos se encuentra garantizar el derecho al deporte, la actividad física y las prácticas recreativas para todas las personas.

Para cumplir con esta misión, el ministerio requiere trabajadores comprometidos con la labor social, quienes pueden postular a distintos cargos disponibles en diversas comunas del país.

A diferencia del sector privado, los puestos públicos permiten conocer de antemano el sueldo que recibiría cada candidato si es seleccionado. Actualmente, algunas de las vacantes disponibles ofrecen remuneraciones de hasta $2.477.613.

Vacantes disponibles en el Ministerio del Deporte

Actualmente, el ministerio tiene seis avisos de empleo en distintas regiones del país:

- Analista área regional de Administración y Finanzas (Instituto Nacional de Deportes, Arica): $2.477.613

- Analista de Presupuesto y Contabilidad (Parque Estadio Nacional, Ñuñoa): $1.844.879

- Monitor/a deportivo/a (Centro Elige Vivir Sano, Independencia): $1.321.700

- Supervisor/a de Mantenimiento (Centro Elige Vivir Sano, Rancagua): $1.009.161

- Secretaria/o (Centro Elige Vivir Sano, Rancagua): $713.714

- Recepcionista (Centro Elige Vivir Sano, Caldera): $674.335

Cómo postular

Los interesados pueden acceder a las ofertas laborales a través del sitio web Empleos Públicos. Para ello, se debe:

- Escribir "Ministerio del Deporte" en el buscador de la plataforma.

- Seleccionar la vacante de interés en el listado.

- Hacer clic en "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

Las postulaciones tienen un periodo limitado, tras el cual se realizará la evaluación de candidatos mediante entrevistas y selección, programada a partir de la segunda semana de octubre.

