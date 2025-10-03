Secciones
¿Buscas trabajo? El Ministerio del Deporte de Chile ofrece empleos con sueldos que superan los $2 millones

Guía completa para postular en las distintas regiones.

Hace 1 Hs

El Ministerio del Deporte de Chile tiene entre sus principales objetivos se encuentra garantizar el derecho al deporte, la actividad física y las prácticas recreativas para todas las personas.

Para cumplir con esta misión, el ministerio requiere trabajadores comprometidos con la labor social, quienes pueden postular a distintos cargos disponibles en diversas comunas del país.

A diferencia del sector privado, los puestos públicos permiten conocer de antemano el sueldo que recibiría cada candidato si es seleccionado. Actualmente, algunas de las vacantes disponibles ofrecen remuneraciones de hasta $2.477.613.

Vacantes disponibles en el Ministerio del Deporte

Actualmente, el ministerio tiene seis avisos de empleo en distintas regiones del país:

- Analista área regional de Administración y Finanzas (Instituto Nacional de Deportes, Arica): $2.477.613

- Analista de Presupuesto y Contabilidad (Parque Estadio Nacional, Ñuñoa): $1.844.879

- Monitor/a deportivo/a (Centro Elige Vivir Sano, Independencia): $1.321.700

- Supervisor/a de Mantenimiento (Centro Elige Vivir Sano, Rancagua): $1.009.161

- Secretaria/o (Centro Elige Vivir Sano, Rancagua): $713.714

- Recepcionista (Centro Elige Vivir Sano, Caldera): $674.335

Cómo postular

Los interesados pueden acceder a las ofertas laborales a través del sitio web Empleos Públicos. Para ello, se debe:

- Escribir "Ministerio del Deporte" en el buscador de la plataforma.

- Seleccionar la vacante de interés en el listado.

- Hacer clic en "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

Las postulaciones tienen un periodo limitado, tras el cual se realizará la evaluación de candidatos mediante entrevistas y selección, programada a partir de la segunda semana de octubre.

