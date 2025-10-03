¿Buscas trabajo? El Ministerio del Deporte de Chile ofrece empleos con sueldos que superan los $2 millones

El Ministerio del Deporte de Chile tiene entre sus principales objetivos se encuentra garantizar el derecho al deporte, la actividad física y las prácticas recreativas para todas las personas.
Para cumplir con esta misión, el ministerio requiere trabajadores comprometidos con la labor social, quienes pueden postular a distintos cargos disponibles en diversas comunas del país.
A diferencia del sector privado, los puestos públicos permiten conocer de antemano el sueldo que recibiría cada candidato si es seleccionado. Actualmente, algunas de las vacantes disponibles ofrecen remuneraciones de hasta $2.477.613.
Vacantes disponibles en el Ministerio del Deporte
Actualmente, el ministerio tiene seis avisos de empleo en distintas regiones del país:
- Analista área regional de Administración y Finanzas (Instituto Nacional de Deportes, Arica): $2.477.613
- Analista de Presupuesto y Contabilidad (Parque Estadio Nacional, Ñuñoa): $1.844.879
- Monitor/a deportivo/a (Centro Elige Vivir Sano, Independencia): $1.321.700
- Supervisor/a de Mantenimiento (Centro Elige Vivir Sano, Rancagua): $1.009.161
- Secretaria/o (Centro Elige Vivir Sano, Rancagua): $713.714
- Recepcionista (Centro Elige Vivir Sano, Caldera): $674.335
Cómo postular
Los interesados pueden acceder a las ofertas laborales a través del sitio web Empleos Públicos. Para ello, se debe:
- Escribir "Ministerio del Deporte" en el buscador de la plataforma.
- Seleccionar la vacante de interés en el listado.
- Hacer clic en "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.
Las postulaciones tienen un periodo limitado, tras el cual se realizará la evaluación de candidatos mediante entrevistas y selección, programada a partir de la segunda semana de octubre.