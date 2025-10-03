España: expertos en bienestar animal explican cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa,

Los perros son animales sociales acostumbrados a la vida en grupo. Separarlos del núcleo familiar puede afectarles de distintas maneras: mientras algunos toleran varias horas sin compañía, otros desarrollan ansiedad en minutos. Por ello, los especialistas recomiendan no dejar a los perros solos más de 4 a 6 horas al día. Además, la mayoría necesita salir al exterior tras unas cinco horas.