España: expertos en bienestar animal explican cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa,

Dejar a un perro solo en casa durante largas horas puede tener consecuencias negativas para su salud física y emocional. Según expertos españoles de la organización de defensa animal Vier Pfoten, la ausencia prolongada de sus dueños puede provocar estrés, ansiedad y problemas de conducta, además de daños materiales o molestias a los vecinos.
La soledad prolongada afecta la salud del perro
Los perros son animales sociales acostumbrados a la vida en grupo. Separarlos del núcleo familiar puede afectarles de distintas maneras: mientras algunos toleran varias horas sin compañía, otros desarrollan ansiedad en minutos. Por ello, los especialistas recomiendan no dejar a los perros solos más de 4 a 6 horas al día. Además, la mayoría necesita salir al exterior tras unas cinco horas.
Cuando la ausencia es frecuente, la mejor opción es contar con cuidadores profesionales o guarderías caninas que garanticen la atención y el bienestar del animal.
Señales de ansiedad por separación
La ansiedad por separación es una de las principales consecuencias de la soledad prolongada. Entre los síntomas más habituales se encuentran:
Aullidos y gemidos persistentes
Intentos de arañar puertas o ventanas
Inmovilidad o actitud sumisa al reencuentro
Fatiga y agotamiento
La falta de interacción también puede derivar en apatía, tristeza y pérdida de apetito, así como problemas de sobrepeso y enfermedades articulares o metabólicas.
Cómo ayudar a un perro a tolerar la soledad
El tratamiento más eficaz es la modificación de conducta, que consiste en:
Incrementar gradualmente los periodos de ausencia
Asociar la soledad con experiencias positivas (juguetes interactivos, premios)
Evitar el castigo y el dramatismo en despedidas y reencuentros
Mantener una rutina estable de comidas, paseos y descanso
Usar enriquecimiento ambiental, como juguetes tipo Kong, rompecabezas o música suave
En casos graves, un veterinario puede indicar medicación ansiolítica o antidepresiva bajo supervisión profesional, así como terapias complementarias con feromonas o suplementos naturales.
Lo que dice la ley en España
El marco legal español establece límites claros sobre la soledad de los perros. El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal indica que ningún perro puede permanecer solo más de 24 horas, aunque tenga comida, agua y un espacio adecuado. Superar este límite constituye una infracción.
Existen excepciones para perros de trabajo, como los de policía, asistencia o pastoreo, que pueden estar solos más tiempo siempre que tengan microchip y un refugio apropiado.