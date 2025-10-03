Secciones
Mundo

España: expertos en bienestar animal explican cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa,

La ausencia prolongada de sus dueños puede provocar estrés, ansiedad y problemas de conducta, además de daños materiales o molestias a los vecinos.

España: expertos en bienestar animal explican cuánto tiempo puede estar un perro solo en casa,
Hace 1 Hs

Dejar a un perro solo en casa durante largas horas puede tener consecuencias negativas para su salud física y emocional. Según expertos españoles de la organización de defensa animal Vier Pfoten, la ausencia prolongada de sus dueños puede provocar estrés, ansiedad y problemas de conducta, además de daños materiales o molestias a los vecinos.

La soledad prolongada afecta la salud del perro

Los perros son animales sociales acostumbrados a la vida en grupo. Separarlos del núcleo familiar puede afectarles de distintas maneras: mientras algunos toleran varias horas sin compañía, otros desarrollan ansiedad en minutos. Por ello, los especialistas recomiendan no dejar a los perros solos más de 4 a 6 horas al día. Además, la mayoría necesita salir al exterior tras unas cinco horas.

Cuando la ausencia es frecuente, la mejor opción es contar con cuidadores profesionales o guarderías caninas que garanticen la atención y el bienestar del animal.

Señales de ansiedad por separación

La ansiedad por separación es una de las principales consecuencias de la soledad prolongada. Entre los síntomas más habituales se encuentran:

Aullidos y gemidos persistentes

Intentos de arañar puertas o ventanas

Inmovilidad o actitud sumisa al reencuentro

Fatiga y agotamiento

La falta de interacción también puede derivar en apatía, tristeza y pérdida de apetito, así como problemas de sobrepeso y enfermedades articulares o metabólicas.

Cómo ayudar a un perro a tolerar la soledad

El tratamiento más eficaz es la modificación de conducta, que consiste en:

Incrementar gradualmente los periodos de ausencia

Asociar la soledad con experiencias positivas (juguetes interactivos, premios)

Evitar el castigo y el dramatismo en despedidas y reencuentros

Mantener una rutina estable de comidas, paseos y descanso

Usar enriquecimiento ambiental, como juguetes tipo Kong, rompecabezas o música suave

En casos graves, un veterinario puede indicar medicación ansiolítica o antidepresiva bajo supervisión profesional, así como terapias complementarias con feromonas o suplementos naturales.

Lo que dice la ley en España

El marco legal español establece límites claros sobre la soledad de los perros. El artículo 27 de la Ley de Bienestar Animal indica que ningún perro puede permanecer solo más de 24 horas, aunque tenga comida, agua y un espacio adecuado. Superar este límite constituye una infracción.

Existen excepciones para perros de trabajo, como los de policía, asistencia o pastoreo, que pueden estar solos más tiempo siempre que tengan microchip y un refugio apropiado.

Temas España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Polémica en España por un campamento de verano con duchas mixtas: los organizadores defienden la propuesta

Polémica en España por un campamento de verano con "duchas mixtas": los organizadores defienden la propuesta

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

Ser camarera en España puede ser un suplicio: el duro testimonio de Sofía, 33 años

España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

España estrenará el DNI digital para votar: ya no hará falta llevar el documento físico

Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

Este es el plazo para no perder el subsidio por desempleo en España

Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

Salario de una peluquera frente al de una albañila: la comparación que se hace viral en España

Lo más popular
Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
1

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
2

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
3

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
4

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
5

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
6

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Más Noticias
Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Comentarios