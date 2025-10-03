Se acerca una nueva edición del Cyber Monday en Chile: ¿cómo encontrar las mejores ofertas?

Cyber Monday 2025: ¿cómo comprar de manera inteligente?

Expertos en consumo recomiendan que la mejor forma de evitar pagar de más es conocer el valor real de los productos y compararlos en distintos comercios antes de realizar la compra. Para ello, existen diversas plataformas digitales que permiten verificar si una oferta es genuina o si los precios fueron inflados en los días previos al evento.