Se acerca una nueva edición del Cyber Monday en Chile: ¿cómo encontrar las mejores ofertas?

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se llevará a cabo entre el 6 y el 8 de octubre.

Hace 1 Hs

A solo días de que comience el Cyber Monday 2025, cientos de comercios y miles de compradores ya se preparan para acceder a ofertas exclusivas, adelantar las compras navideñas o planificar sus próximas vacaciones.

El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), se llevará a cabo entre el 6 y el 8 de octubre, extendiéndose durante tres días con descuentos en múltiples categorías de productos y servicios.

Cyber Monday 2025: ¿cómo comprar de manera inteligente?

Expertos en consumo recomiendan que la mejor forma de evitar pagar de más es conocer el valor real de los productos y compararlos en distintos comercios antes de realizar la compra. Para ello, existen diversas plataformas digitales que permiten verificar si una oferta es genuina o si los precios fueron inflados en los días previos al evento.

- Knasta: Compara precios históricos de productos en más de 40 tiendas chilenas, ideal para comprobar si un descuento es auténtico.

- DescuentoOff: Ofrece un buscador por categorías que destaca los productos con mayor porcentaje de rebaja.

- Descuentos Rata: Sitio colaborativo donde los usuarios publican ofertas que encuentran en internet y redes sociales. También cuenta con perfil en X (ex Twitter).

- SoloTodo: Especializado en productos tecnológicos, permite seguir la evolución de precios en diferentes tiendas.

- Coolebra: Comparador de precios en rubros como ropa, salud, bebés, muebles, ferretería, entre otros. (Con información del portal Meganoticias). 

