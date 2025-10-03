Ester Expósito deslumbra en París con un tatuaje en el pecho durante la Semana de la Moda

La Semana de la Moda de París sigue dando titulares y dejando imágenes memorables. Entre las grandes estrellas internacionales que han desfilado por los front rows se han dejado ver Rosalía, que sorprendió al aparecer sin depilar, Nieves Álvarez y Manu Ríos, entre otros. Sin embargo, una de las presencias más esperadas era la de Ester Expósito, que finalmente hizo su aparición en el desfile de Schiaparelli.
La última vez que la actriz madrileña se había dejado ver fue en el show de Desigual, donde acaparó flashes al posar junto a Paris Jackson, disipando cualquier rumor de distanciamiento entre ambas. En esta ocasión, en París, compartió protagonismo en el front row con nombres como Rosalía y Kylie Jenner, quienes también apostaron por looks llamativos y arriesgados que reinterpretaron el estilo transgresor de la maison.
Un vestido sobrio con un detalle explosivo
Ester Expósito escogió un vestido midi ajustado de la colección Otoño-Invierno 25/26 de Schiaparelli, con manga larga, abertura frontal en la falda y un elegante escote barco que dejaba parte del esternón a la vista. Fue precisamente en esa zona donde lució un sorprendente body painting en forma de rosa, un falso tatuaje que se convirtió en el detalle más comentado de su estilismo.
Para resaltar este guiño artístico, la actriz recogió su melena en un moño pulido, dejando despejado el rostro y el escote. Completó el conjunto con unos pendientes dorados en forma de labios y unas discretas sandalias de tacón nude, todo firmado por la casa Schiaparelli.
Una prenda con historia en la alfombra roja
Este mismo vestido ya había sido lucido por Zoe Saldaña en abril de 2025 durante la ceremonia de los Premios Breakthrough, conocidos como los “Óscar de la Ciencia”. En aquella ocasión, el detalle del tatuaje pasó más inadvertido, al quedar parcialmente cubierto por el peinado de la actriz. No obstante, la aparición de Saldaña ya dejaba entrever que el body painting podría convertirse en tendencia para la próxima temporada.
Ahora, Ester Expósito ha recogido el testigo y lo ha elevado a un nuevo nivel en París, confirmando que los falsos tatuajes pintados sobre la piel prometen ser uno de los grandes fenómenos de moda en el Otoño-Invierno 2025/2026.