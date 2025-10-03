Ester Expósito deslumbra en París con un tatuaje en el pecho durante la Semana de la Moda

La Semana de la Moda de París sigue dando titulares y dejando imágenes memorables. Entre las grandes estrellas internacionales que han desfilado por los front rows se han dejado ver Rosalía, que sorprendió al aparecer sin depilar, Nieves Álvarez y Manu Ríos, entre otros. Sin embargo, una de las presencias más esperadas era la de Ester Expósito, que finalmente hizo su aparición en el desfile de Schiaparelli.