Un destino de lujo, cultura y aventura a solo siete horas de España

A tan solo siete horas de vuelo desde España, Dubái se ha convertido en uno de los destinos más deseados por viajeros de todo el mundo. Lo que hace apenas medio siglo era un pueblo de pescadores del golfo Pérsico es hoy una ciudad cosmopolita que combina tradición y modernidad, con propuestas para todos los gustos: lujo, cultura, aventura y relax.
La ciudad ha sido premiada durante tres años consecutivos con el primer puesto en los Choice Best of the Best Destinations de Tripadvisor, lo que la consagra como una parada imprescindible. Desde sus espectaculares rascacielos como el Burj Khalifa, hasta sus playas de arena blanca o su inmenso desierto, Dubái ofrece experiencias únicas para quienes buscan vivir unas vacaciones diferentes.
Qué ver en Dubái: de rascacielos a zocos tradicionales
En Dubái todo es “a lo grande”. El Burj Khalifa, con 829 metros de altura y 163 plantas, ofrece desde su piso 125 unas vistas inigualables del golfo Pérsico. Otro mirador imprescindible es The View at the Palm, con panorámicas espectaculares de la famosa isla artificial Palm Jumeirah.
Pero Dubái no es solo modernidad. Sus museos, como el Al Shindagha, el Museo de la Perla o el innovador Museo del Futuro, acercan al visitante a la historia, la tradición y la visión futurista de la ciudad. El barrio histórico de Al Fahidi, con sus zocos del Oro y de las Especias, es otra parada obligatoria para descubrir la auténtica cultura árabe.
Playas, jardines y experiencias únicas
Los amantes del sol y el mar disfrutarán en Jumeirah Beach, Black Palace Beach o Sunset Beach, mientras que quienes prefieran naturaleza y color quedarán fascinados con el Jardín Milagro de Dubái, el mayor jardín de flores naturales del mundo.
La ciudad también acoge grandes eventos internacionales, como la Ceremonia de las Estrellas Michelin, la Semana de la Moda de Dubái o las celebraciones del Ramadán, cada vez más abiertas al visitante extranjero.
Aventura, deporte y diversión en familia
Dubái ofrece planes para todos los públicos: desde safaris en 4x4 por el desierto hasta deportes acuáticos como paddleboard o jet ski. En el enclave de Hatta se puede practicar senderismo, ciclismo o kayak, mientras que el lujo se combina con la naturaleza en los exclusivos paseos en yate y los beach clubs.
Las familias encontrarán espectáculos como La Perle, parques temáticos como Dubai Parks and Resorts, LEGOLAND o el nuevo Real Madrid World, además de propuestas culturales como Global Village, donde se reúnen más de 90 culturas en un mismo espacio.