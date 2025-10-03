Un destino de lujo, cultura y aventura a solo siete horas de España

Pero Dubái no es solo modernidad. Sus museos, como el Al Shindagha, el Museo de la Perla o el innovador Museo del Futuro, acercan al visitante a la historia, la tradición y la visión futurista de la ciudad. El barrio histórico de Al Fahidi, con sus zocos del Oro y de las Especias, es otra parada obligatoria para descubrir la auténtica cultura árabe.