La tajante respuesta de Martín Cárcamo al ser consultado sobre su supuesta enemistad con Tonka

El animador Martín Cárcamo se refirió a las versiones que hablaban de una supuesta enemistad con Tonka Tomicic, presuntamente originada por un desacuerdo económico al interior de Canal 13.
Algunos programas de espectáculo habían asegurado que ambos conductores se distanciaron tras un problema vinculado a temas comerciales dentro de la señal.
Consultado por este tema en la alfombra roja de los Premios Cordillera de Página 7, Cárcamo respondió en diálogo con Sergio Rojas sobre su actual vínculo con Tomicic. “No es que no termináramos tan cercanos. Las cosas tienen su tiempo, yo me había ido del matinal dos años antes que se acabara, de hecho cuando se acabó el matinal, fui a acompañarla y todo”, señaló el animador.
“A mí nunca me pagaron un bono por una mención comercial. Te lo puedo decir, tenía mi sueldo aparte. Nunca hubo bono, no te permiten en el canal que te paguen un bono por eso”, aseguró.
El conductor de Qué dice Chile también se refirió a otro supuesto episodio de tensión, esta vez relacionado con el Festival de Viña del Mar 2007, cuando Tonka Tomicic se negó a repetir el beso que había protagonizado con Sergio Lagos en la apertura del certamen. “Ahí me piqué, pero me piqué en buena, pero lo del bono no es así”, dijo.