Secciones
Mundo

La tajante respuesta de Martín Cárcamo al ser consultado sobre su supuesta enemistad con Tonka

El animador aclaró las versiones que hablaban de un distanciamiento con su ex compañera en Canal 13.

La tajante respuesta de Martín Cárcamo al ser consultado sobre su supuesta enemistad con Tonka
Hace 1 Hs

El animador Martín Cárcamo se refirió a las versiones que hablaban de una supuesta enemistad con Tonka Tomicic, presuntamente originada por un desacuerdo económico al interior de Canal 13.

Algunos programas de espectáculo habían asegurado que ambos conductores se distanciaron tras un problema vinculado a temas comerciales dentro de la señal.

Consultado por este tema en la alfombra roja de los Premios Cordillera de Página 7, Cárcamo respondió en diálogo con Sergio Rojas sobre su actual vínculo con Tomicic. “No es que no termináramos tan cercanos. Las cosas tienen su tiempo, yo me había ido del matinal dos años antes que se acabara, de hecho cuando se acabó el matinal, fui a acompañarla y todo”, señaló el animador.

Contundente: Martín Cárcamo negó los rumores de enemistad con Tonka Tomicic

“A mí nunca me pagaron un bono por una mención comercial. Te lo puedo decir, tenía mi sueldo aparte. Nunca hubo bono, no te permiten en el canal que te paguen un bono por eso”, aseguró.

El conductor de Qué dice Chile también se refirió a otro supuesto episodio de tensión, esta vez relacionado con el Festival de Viña del Mar 2007, cuando Tonka Tomicic se negó a repetir el beso que había protagonizado con Sergio Lagos en la apertura del certamen. “Ahí me piqué, pero me piqué en buena, pero lo del bono no es así”, dijo. 

Temas Chile
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Cortes de luz en Chile: ¿qué comunas de Santiago serán afectadas este viernes 26 de septiembre?

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

Chile está entre los seis países más seguros ante una Tercera Guerra Mundial: conoce los motivos

¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones

¿Buscas trabajo en Chile? El Ministerio de Hacienda ofrece puestos con sueldos que superan los $5 millones

Temblor en Chile: un sismo de mediana intensidad se registró en el región de Coquimbo este jueves

Temblor en Chile: un sismo de mediana intensidad se registró en el región de Coquimbo este jueves

Murió Jorge Tocornal, ex ejecutivo que pasó casi una década en la cárcel por una falsa denuncia

Murió Jorge Tocornal, ex ejecutivo que pasó casi una década en la cárcel por una falsa denuncia

Lo más popular
Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña
1

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale
2

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”
3

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes
4

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana
5

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda
6

Presuntos vínculos con el narcotráfico: figuras del gabinete nacional exigen que Espert responda

Más Noticias
Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

Los hilos invisibles de una tragedia tucumana

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala y cómo disfruta su mejor momento personal

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

El segundo hombre más rico del mundo donará el 95% de su fortuna: ¿cuál es la razón?

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de Fred Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Espert reconoció que recibió U$S 200.000 de "Fred" Machado, pero negó que fue un aporte de campaña

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Presunto tráfico de influencias: “Ontiveros cree que la investigación tiene que ver con otro tipo de intereses”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Se afianza la teoría narco en la pelea de la barra brava “Santa”

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Habría recompensa para el que entregue a Facundo Ale

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Investigan un brutal ataque a un joven en Alderetes

Comentarios