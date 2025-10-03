El templo medieval de A Coruña que hay que visitar al menos una vez en la vida

En pleno corazón de A Coruña se alza uno de los templos más emblemáticos de Galicia: la Colegiata de Santa María del Campo, también conocida como Santa María del Mar. Construida entre los siglos XII y XIV, esta iglesia medieval es un referente del arte románico y ojival y está considerada Bien de Interés Cultural, lo que la convierte en una parada obligada para quienes desean descubrir la esencia histórica y espiritual de la ciudad.