El templo medieval de A Coruña que hay que visitar al menos una vez en la vida

En pleno corazón de A Coruña se alza uno de los templos más emblemáticos de Galicia: la Colegiata de Santa María del Campo, también conocida como Santa María del Mar. Construida entre los siglos XII y XIV, esta iglesia medieval es un referente del arte románico y ojival y está considerada Bien de Interés Cultural, lo que la convierte en una parada obligada para quienes desean descubrir la esencia histórica y espiritual de la ciudad.
Su nombre original responde a que en sus orígenes se encontraba fuera de las murallas. Sin embargo, su historia está íntimamente ligada al mar: fue la iglesia de los gremios de mareantes, quienes acudían tras regresar de sus faenas para agradecer la llegada a buen puerto. Esta relación con la tradición marinera marcó profundamente la identidad del templo.
La colegiata adquirió gran importancia en la ciudad y en 1441 fue elevada a tal rango por el arzobispo de Compostela, dignidad que fue confirmada apenas dos años después por el Papa Eugenio IV.
Un museo de piedra en pleno casco histórico
Entre los elementos más destacados de su arquitectura se encuentran las tres naves sin crucero, los sepulcros medievales y los capiteles decorados con escenas historiadas, como la Anunciación. También sobresalen su altar de plata repujada, el cruceiro del atrio del siglo XV, la torre de campanas y el impresionante rosetón ojival del siglo XIV.
Sus portadas son auténticas joyas escultóricas: la principal muestra un tímpano con la Adoración de los Reyes, mientras que en la portada norte se representa el martirio de Santa Catalina de Alejandría.
En su interior también se encuentra el Museo de Arte Sacro, que conserva piezas litúrgicas de gran valor y convierte a la colegiata en un auténtico espacio de encuentro entre fe, historia y patrimonio.
Un monumento que define la identidad de A Coruña
Con su mezcla de románico y ojival, su relevancia histórica y su estrecho vínculo con los marineros, la Colegiata de Santa María del Campo es uno de esos lugares que, sin duda, hay que visitar al menos una vez en la vida. Además de ser un hito arquitectónico, constituye un símbolo de la riqueza cultural y espiritual de Galicia.