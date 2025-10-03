El oasis escondido de Aragón que guarda casi 200 años de historia

El termalismo en Aragón tiene un nombre propio: Balneario de Paracuellos de Jiloca. Inaugurado en 1848, está considerado el balneario más antiguo de Aragón y uno de los más emblemáticos de España. Situado a escasos kilómetros de Calatayud, en el corazón del valle del río Jiloca (Zaragoza), ha sabido mantener su esencia desde el siglo XIX y hoy se presenta como un destino perfecto para quienes buscan salud, relax y contacto con la naturaleza.