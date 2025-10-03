El oasis escondido de Aragón que guarda casi 200 años de historia

El termalismo en Aragón tiene un nombre propio: Balneario de Paracuellos de Jiloca. Inaugurado en 1848, está considerado el balneario más antiguo de Aragón y uno de los más emblemáticos de España. Situado a escasos kilómetros de Calatayud, en el corazón del valle del río Jiloca (Zaragoza), ha sabido mantener su esencia desde el siglo XIX y hoy se presenta como un destino perfecto para quienes buscan salud, relax y contacto con la naturaleza.
Aguas sulfurosas únicas en Europa
El prestigio del balneario se debe a sus aguas sulfurosas, valoradas desde hace generaciones por sus propiedades terapéuticas. Su composición química, con una alta concentración de azufre y sales minerales, las convierte en un recurso ideal para tratar problemas dermatológicos, respiratorios y musculares.
Turismo de Aragón lo señala como uno de los complejos termales más solicitados de Europa, gracias a la eficacia de sus aguas y a la calidad de sus instalaciones. La tradición científica y médica avala sus beneficios, reforzando su papel como un referente dentro y fuera de España en turismo de salud.
Un espacio de relax con historia
El Balneario de Paracuellos de Jiloca ofrece hoy un hotel con spa, zona de tratamientos y parque termal, además de amplias instalaciones diseñadas para el descanso. Sus programas combinan técnicas tradicionales de hidroterapia con servicios modernos, que incluyen masajes, circuitos de relajación y planes de bienestar personalizados para diferentes tipos de visitantes.
Más allá de sus servicios, el entorno multiplica sus atractivos. Desde el balneario es posible disfrutar de rutas de senderismo, practicar bicicleta de montaña o realizar escapadas culturales a lugares de gran interés como Daroca o el famoso Monasterio de Piedra. Esta fusión de naturaleza, cultura y salud convierte al complejo en un destino de referencia para escapadas en Aragón.
Tradición termal en el valle del Jiloca
Con más de 170 años de historia, el Balneario de Paracuellos de Jiloca mantiene vivo el legado del termalismo aragonés. Sus jardines históricos, sus dos lagos naturales y el ambiente tranquilo del valle refuerzan su imagen como un enclave único, donde la historia se une con el bienestar moderno.
Hoy, casi dos siglos después de su inauguración, este balneario no solo sigue siendo el más antiguo de Aragón, sino también un símbolo de la tradición termal española y uno de los destinos preferidos en Europa para quienes buscan salud, relax y naturaleza en un mismo lugar.